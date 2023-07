Xuất khẩu hồ tiêu tăng 26,6% về lượng

(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, website giatieu.com, giá hồ tiêu ngày 10-7 tăng 1 triệu đồng/tấn so với tuần trước tại các vùng trồng trọng điểm trên cả nước, dao động từ 67,5 triệu đồng đến 70,5 triệu đồng/tấn.

Cụ thể, sau khi tăng, hồ tiêu tại Gia Lai được thu mua ở mức 67,5 triệu đồng/tấn.

Tương tự, giá hồ tiêu tại 2 tỉnh Đak Lak và Đak Nông sau điều chỉnh được thương lái thu mua ở mức 68,5 triệu đồng/tấn.

Trong khi đó, hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai và Bình Phước lần lượt có giá 69 triệu đồng/tấn và 69,5 triệu đồng/tấn.

Mức giá cao nhất cả nước được ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với 70,5 triệu đồng/tấn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, trong tháng 6-2023, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 25.000 tấn, trị giá 92 triệu USD (tăng 3,4% về lượng, nhưng giảm 8,2% về trị giá so với tháng 6-2022). Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hồ tiêu ước đạt 156.000 tấn, trị giá 498 triệu USD (tăng 26,6% về lượng, nhưng giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022).

Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của nước ta trong tháng 6-2023 ước đạt 3.667 USD/tấn (tăng 18,1% so với tháng 5-2023, nhưng giảm 11,3% so với tháng 6-2022). Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân đạt mức 3.184 USD/tấn (giảm 29,7% so với cùng kỳ năm 2022).