Xuất khẩu hạt điều đạt hơn 3,3 tỷ USD

(GLO)- Báo Công thương dẫn số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 11-2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 65.000 tấn, trị giá 358 triệu USD (tăng 34,5% về lượng và tăng 30,7% về trị giá so với tháng 11-2022).

Tính chung 11 tháng năm 2023, nước ta đã xuất khẩu 582.000 tấn hạt điều, trị giá 3,31 tỷ USD (tăng 23,1% về lượng và tăng 17,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022).

Theo qdnd.vn, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam trong tháng 11-2023 đạt mức 5.512 USD/tấn (giảm 12,6% so với tháng 10-2023 và giảm 2,8% so với tháng 11-2022). Lũy kế 11 tháng năm 2023, giá xuất khẩu bình quân đạt mức 5.682 USD/tấn (giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2022).

Hiệp hội Điều Việt Nam thông tin, trong 10 tháng năm 2023, Mỹ là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam khi đã chi 733 triệu USD để nhập khẩu mặt hàng này từ nước ta.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang nổi lên là một thị trường mua tích cực. Cụ thể, trong tháng 10-2023, xuất khẩu hạt điều của nước ta sang Trung Quốc đạt 14.854 tấn, trị giá hơn 88,7 triệu USD (tăng 69,4% về lượng và tăng 77% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022). Đây là sản lượng cao nhất từ đầu năm, đưa Trung Quốc vượt Mỹ, trở thành nhà nhập khẩu hạt điều Việt Nam lớn nhất trong tháng 10-2023. Tính chung trong 10 tháng năm 2023, Trung Quốc đã chi ra hơn 522,3 triệu USD để nhập khẩu 85.307 tấn hạt điều từ Việt Nam (tăng 43,1% về lượng và tăng 47,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022).