Xuất khẩu hạt điều nhân đạt gần 3 tỷ USD

(GLO)- Báo Công thương dẫn số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 10-2023, xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam ghi nhận mức cao kỷ lục mới với 64.320 tấn, trị giá 358,18 triệu USD (tăng 13,3% về lượng và tăng 15,5% về trị giá so với tháng 9-2023; tăng 47,7% về lượng và tăng 37,1% về trị giá so với tháng 10-2022).

Tính chung 10 tháng năm 2023, nước ta đã xuất khẩu 516.900 tấn hạt điều nhân, trị giá 2,95 tỷ USD (tăng 21,8% về lượng và tăng 15,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022).

Theo báo điện tử Vietnamnet, giá xuất khẩu bình quân hạt điều nhân của Việt Nam trong tháng 10-2023 đạt mức 5.569 USD/tấn (tăng 2% so với tháng 9-2023, nhưng giảm 7,2% so với tháng 10-2022). Tính chung 10 tháng năm 2023, giá xuất khẩu bình quân đạt mức 5.703 USD/tấn (giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2022).

Hiệp hội Điều Việt Nam thông tin, trong top các thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của nước ta 10 tháng qua, trừ Australia ghi nhận mức giảm nhẹ, các thị trường còn lại (Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan, Ả Rập Xê Út, Canada…) đều tăng trưởng dương. Trong đó, Mỹ và Trung Quốc là 2 khách hàng chi tiền nhiều nhất để mua hạt điều nhân của nước ta, chiếm 42,6% kim ngạch xuất khẩu của ngành này trong 10 tháng năm 2023. Cụ thể, xuất khẩu sang Mỹ đạt 733 triệu USD (tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022); sang Trung Quốc đạt 522,3 triệu USD (tăng 46,6% so với cùng kỳ năm 2022).