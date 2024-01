Xuất khẩu chè thu về 211 triệu USD

(GLO)- Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Mekong ASEAN, trong quý IV-2023, xuất khẩu chè của Việt Nam ước đạt 39.300 tấn, trị giá 70 triệu USD (tăng 16,7% về lượng và tăng 18,1% về trị giá so với quý III-2023; giảm 22,1% về lượng, tăng 1,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022).

Tính chung cả năm 2023, xuất khẩu chè ước đạt 121.000 tấn, trị giá 211 triệu USD (giảm 16,9% về lượng và giảm 10,9% về trị giá so với năm 2022).

Giá chè xuất khẩu bình quân trong năm 2023 ước đạt 1.737,3 USD/tấn (tăng 7,3% so với năm 2022).

Còn theo Báo Pháp luật điện tử, dẫn đầu về lượng và trị giá xuất khẩu các mặt hàng chè trong 11 tháng năm 2023 là chè xanh với 52.600 tấn, trị giá 104 triệu USD (giảm 6,9% về lượng và giảm 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022). Tiếp theo là chè đen đạt 42.200 tấn, trị giá 57,2 triệu USD (giảm 16,1% về lượng và giảm 18,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022). Đáng chú ý, xuất khẩu chè ô long đạt 1.100 tấn, trị giá 3,5 triệu USD (tăng 101,8% về lượng và tăng 106,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022).

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho hay, yếu tố chính khiến hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam giảm đáng kể trong năm 2023 là do nhu cầu thị trường yếu và các quy định nhập khẩu ngày càng khắt khe tại các thị trường chính. Bên cạnh đó, các chủng loại chè xuất khẩu của Việt Nam hiện nay chủ yếu ở dạng thô, hàm lượng chế biến thấp.

Theo Báo Nhân Dân, để đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường lớn trên thế giới, ngành chè Việt Nam cần đẩy mạnh sản xuất theo hướng an toàn; khuyến khích các doanh nghiệp và người dân ứng dụng công nghệ cao, chú trọng vào những sản phẩm có giá trị cao và sản phẩm mới.