Xét xử vụ bắt giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ tại Đắk Lắk

Dù hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tới hiện trường giải cứu những người bị bắt giữ trái pháp luật nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục ngăn cản, chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Tin liên quan Thực hư hàng trăm người tụ tập tại khu vực vườn cà phê ở Đắk Lắk

Ngày 27-9, TAND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Chống người thi hành công vụ".

Theo nội dung vụ án từng thu hút sự quan tâm của dư luận, năm 2011, ông Nguyễn Thành Giang nhận khoán lô cà phê của Công ty CP Cà phê Thắng Lợi. Niên vụ 2018 - 2019, ông không nộp sản lượng theo hợp đồng nên bị công ty khởi kiện. Tòa án tuyên buộc ông phải trả cho công ty hơn 5.000 kg cà phê quả tươi. Sau khi thi hành án, ngày 7-7-2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắk đã giao vườn cây cho công ty toàn quyền sở hữu, thông báo cho ông Giang biết.

Ngày 7-11-2022, Công ty CP Cà phê Thắng Lợi thuê người đến cưa hạ cây trồng để cải tạo vườn. Ông Giang cùng những người khác đến chửi bới, ngăn cản, đuổi những người đến cưa cây.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pắk cử tổ công tác phối hợp với Công an xã Hòa Đông đến hiện trường giải quyết vụ việc. Nghe tin công ty cưa hạ vườn cây trước đây do ông Giang nhận khoán, khoảng 300 người cũng kéo đến.

Lúc này, ông Giang và nhóm đối tượng lấy xe máy và các vật dụng khác chất thành đống ở ngã tư các vườn cây, hô hào bắt giữ nhóm người đi cắt cây.

Trước việc nhiều đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và chống đối quyết liệt, Công an huyện Krông Pắk huy động thêm lực lượng và báo cáo Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị phối hợp giải quyết.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 280 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng khác đến giải cứu những người bị bắt giữ.

Lực lượng công an đã dùng loa tuyên truyền, yêu cầu đám đông giải tán để làm nhiệm vụ nhưng các đối tượng không chấp hành. Các đối tượng vẫn bắt giữ 3 người đi cắt cây và hô hào, ngăn cản, xô đẩy, không cho lực lượng công an vào giải cứu người bị giữ…

HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Giang 4 năm 6 tháng tù, Dương Thị Thủy 2 năm 9 tháng tù, Nguyễn Thị Thanh Phong 2 năm 6 tháng tù, Ngô Công Anh 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Các bị cáo Trần Văn Thịnh lãnh 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Huy Công 1 năm 3 tháng tù, Lại Văn Trịnh 9 tháng tù, Huỳnh Văn Quân 9 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Riêng bị cáo Lê Thị Lụa bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và 1 năm 6 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ" - tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng tù.