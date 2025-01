Volkswagen Polo: Xe hatchback đậm chất Đức có giá từ 690 triệu đồng

Volkswagen Polo là một trong những mẫu xe hatchback bán chạy nhất của thương hiệu Đức, nổi bật với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, động cơ tiết kiệm nhiên liệu và cảm giác lái chắc chắn.

Nhờ sự kết hợp giữa tính thực dụng và công nghệ hiện đại, Polo được nhiều khách hàng đánh giá cao, đặc biệt là những ai yêu thích sự bền bỉ và ổn định trong vận hành.

Xe có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, động cơ tiết kiệm nhiên liệu và cảm giác lái chắc chắn. Ảnh: S.T

Về thiết kế, Volkswagen Polo mang phong cách đặc trưng của hãng xe Đức với các đường nét cứng cáp và tối giản. Lưới tản nhiệt dạng ngang kết hợp với logo Volkswagen đặt chính giữa tạo điểm nhấn tinh tế.

Cụm đèn pha LED sắc nét cùng dải đèn LED ban ngày mang đến diện mạo hiện đại và sang trọng. Đuôi xe có thiết kế gọn gàng với cụm đèn hậu LED tạo hình ấn tượng, giúp Polo giữ được vẻ thể thao nhưng vẫn lịch lãm.

Volkswagen Polo mang phong cách đặc trưng của hãng xe Đức với các đường nét cứng cáp và tối giản. Ảnh: S.T

Dưới nắp capo, Volkswagen Polo thường được trang bị động cơ 1,0L TSI hoặc 1,6L MPI, tùy theo từng thị trường. Động cơ này sản sinh công suất từ 76 đến 115 mã lực, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, mang lại trải nghiệm lái mượt mà.

Polo nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, chỉ khoảng 5-6L/100km trong điều kiện vận hành thực tế, phù hợp cho cả di chuyển trong đô thị lẫn đường trường.

Về nội thất, Polo được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Khoang cabin rộng rãi với bảng táp-lô tinh gọn, sử dụng vật liệu cao cấp.

Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh chất lượng cao. Ghế ngồi được bọc vải hoặc da tùy phiên bản, mang đến sự thoải mái cho hành khách trên những hành trình dài.

Volkswagen Polo là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe đô thị chất lượng cao, đáng tin cậy và có giá trị sử dụng lâu dài. Ảnh: S.T

Volkswagen Polo cũng được đánh giá cao về mặt an toàn khi trang bị nhiều tính năng như hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến va chạm và túi khí an toàn. Những công nghệ này giúp Polo trở thành một trong những mẫu hatchback an toàn nhất trong phân khúc.

Với sự kết hợp giữa thiết kế sang trọng, động cơ bền bỉ và trang bị tiện nghi, Volkswagen Polo là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe đô thị chất lượng cao, đáng tin cậy và có giá trị sử dụng lâu dài.

Dưới đây là giá xe chi tiết: