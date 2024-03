Tu Mơ Rông: Tăng cường biện pháp bảo vệ vườn sâm

Tin liên quan Công an điều tra vụ nhổ trộm hơn 800 cây sâm Ngọc Linh

Theo báo cáo của huyện Tu Mơ Rông, tính đến đầu tháng 3/2024, trên địa bàn huyện xảy ra một vài vụ trộm sâm Ngọc Linh tại ở 4 xã với tổng số khoảng hơn 840 cây của 22 hộ dân bị mất trộm. Trong đó, tại thôn Mô Bành 1 (xã Đăk Na) có 8 hộ dân bị mất khoảng hơn 210 cây sâm Ngọc Linh; 1 hộ tại thôn Đăk Viên (xã Tê Xăng) mất khoảng 300 cây sâm Ngọc Linh; có 8 hộ tại thôn Lộc Bông và thôn Tu Bung (xã Ngọk Lây) mất 70 cây sâm Ngọc Linh và có 5 hộ dân tại thôn Năng Nhỏ 1, Năng Nhỏ 2 (xã Đăk Sao) mất hơn 250 cây sâm Ngọc Linh. Việc sâm Ngọc Linh bị kẻ gian vào tận vườn nhổ trộm không chỉ gây mất an ninh trật tự và còn gây tâm lý bất an cho người dân trồng sâm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện Tu Mơ Rông đã chỉ đạo lực lượng công an huyện tập trung lực lượng, tăng cường điều tra, truy vết các vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh đã xảy ra trên địa bàn huyện để sớm tìm ra kẻ trộm để xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, tăng cường công tác nắm tình hình đối tượng, địa bàn liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản nói chung và trộm cắp sâm Ngọc Linh nói riêng và triển khai kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm trộm cắp sâm Ngọc Linh.

Trao đổi với phóng viên Báo Kon Tum, ông Ka Ba Thành-Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông cho biết: Trước tình trạng trộm sâm, một mặt Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, chỉ đạo công an huyện tích cực điều tra, truy bắt đổi tượng trộm cắp sâm để xử lý trấn an dư luận, một mặt chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã xây dựng kế hoạch bảo vệ cây dược liệu, trong đó, đặc biệt chú ý đến bảo vệ vườn trồng sâm Ngọc Linh. Đồng thời, yêu cầu lực lượng công an huyện tiếp tục nắm bắt đối tượng trên địa bàn để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng trộm cắp.

Song song với đó, huyện chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với lực lượng công an xã thành lập các tổ tự bảo vệ sâm Ngọc Linh trên địa bàn quản lý. Tuyên truyền, vận động nhân dân khai báo đúng, đủ số lượng vật nuôi, cây trồng hiện có để đảm bảo trong việc theo dõi, quản lý và bảo vệ tài sản nhân dân theo quy định. Khuyến cáo người dân không nên che giấu thông tin về tài sản cá nhân, tạo cơ hội cho các đối tượng trộm cắp tài sản và gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, truy vết tội phạm khi xảy ra các vụ trộm, cắp tài sản.

Ngoài ra, vận động nhân dân thực hiện nghiêm việc áp dụng hương ước, quy ước của thôn, làng, từ đó đảm bảo công tác quản lý trật tự xã hội trong cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giữ gìn, phát huy truyền thống tập quán tốt đẹp ở địa phương. Đặc biệt, khẩn trương lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh trên địa bàn huyện, nhất là tại các điểm, chốt các tuyến đường tránh mà các đối tượng trộm cắp có thể dùng để đưa sâm Ngọc Linh ra khỏi địa bàn.

Cùng với đó, huyện huy động sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong việc tố giác tội phạm, đặc biệt, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp sâm Ngọc Linh, tiêu thụ sâm Ngọc Linh không rõ nguồn gốc, các đối tượng có biểu hiện thường xuyên lui tới, nắm tình hình hoặc tiếp cận khu vực trồng sâm Ngọc Linh của người dân trên địa bàn; kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an xã để điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng trộm cắp tài sản theo quy định pháp luật.

Hiện, lực lượng công an vẫn đang tích cực truy bắt thủ phạm trộm sâm Ngọc Linh thời gian qua. Tuy nhiên, để thuận lợi trong công tác điều tra, truy tìm thủ phạm, huyện Tu Mơ Rông đã đề nghị bà con cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để truy tìm và ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Huyện Tu Mơ Rông cũng đã chỉ đạo các xã tăng cường bám nắm địa bàn, đặc biệt là tại các thôn, làng đông dân, tình hình an ninh trật tự phức tạp, khu vực trồng sâm Ngọc Linh; hướng dẫn, chỉ đạo tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quản lý, nhằm hạn chế thấp nhất xảy ra các vụ việc ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của tổ chức, cá nhân và nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an xã, cán bộ, công chức xã vận động, hướng dẫn nhân dân thành lập các đội, tổ tự bảo vệ sâm Ngọc Linh trực 24/24 giờ (tại các cửa rừng vào khu vực trồng sâm Ngọc Linh), chung tay bảo vệ tài sản của nhân dân, kiên quyết không để xảy ra thêm các vụ việc trộm cắp cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

Theo ông Ka Ba Thành, sâm Ngọc Linh là loại cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao nên sẽ là mục tiêu nhòm ngó của các đối tượng trộm, vì vậy, ngoài việc các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm trộm cắp thì người dân cũng cần chủ động, triển khai các biện pháp bảo vệ vườn sâm, bảo vệ tài sản của mình. Đồng thời, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tham gia đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ tài sản và gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn.