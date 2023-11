Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang; hệ thống chính trị xã Kông Pla và toàn thể cán bộ, nhân dân thôn 3.

Theo báo cáo, năm 2019, làng Groi và làng Nua sáp nhập thành thôn 3. Thôn 3 hiện có 170 hộ, 747 khẩu với 4 dân tộc Bahnar, Kinh, Nùng và Jrai đoàn kết chung sống thuận hòa. Nhân dân trong thôn chủ yếu trồng mía, lúa nước và chăn nuôi trâu, bò. Hàng năm, tổng diện tích gieo trồng của thôn đạt 594 ha; đàn gia súc 698 con và gia cầm khoảng 2.565 con.

Những năm qua, người dân đồng tình hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; thay đổi theo nội dung 10 nếp nghĩ, 10 cách làm, 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với 19 tiêu chí xây dựng làng nông thôn mới. Đến nay, làng Groi đạt 15/19 tiêu chí làng nông thôn mới.

Thực hiện chủ trương tạo điều kiện trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm, thôn đã có 121 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn từ các chương trình với tổng dư nợ 5,511 tỷ đồng. Nhiều hộ trong làng biết áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thành hộ giàu, hộ khá. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,496 triệu đồng/năm. Hiện thôn còn 23 hộ nghèo, chiếm 13,53%; 83 hộ hộ cận nghèo, chiếm 48,82%.

Năm 2023, thôn có 170 hộ đăng ký đạt gia đình văn hoá, đến nay có 161 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 94,7%. Từ năm 2000 đến nay, thôn luôn giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”. Thôn đã phối hợp với các cơ, quan, ban ngành, hội, đoàn thể vận động học sinh đến trường đầy đủ. Hiện nay thôn có 202 em đang theo học Đại học và các bậc học. Vận động 25 người tham gia lớp nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên do huyện mở tại thôn, nâng tổng số lao động nông thôn đã qua đào tạo có chứng chỉ nghề nông thôn lên 150/747 người, đạt 20%.

Nhiều năm nay, thôn duy trì đội cồng chiêng nam và đội cồng chiêng đội nữ. Đội văn nghệ, múa xoang của làng thường xuyên luyện tập và tham gia các sự kiện văn hóa, văn nghệ do xã, huyện tổ chức. Người dân tích cực phối hợp với hội, đoàn thể tổng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, thực hiện đào hố rác để xử lý rác, không vứt rác bừa bãi ra môi trường; xây dựng thôn làng sáng-xanh-sạch-đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại Ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh chúc mừng thôn 3 luôn đoàn kết và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thời gian qua. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” chưa được triển khai đồng bộ, sự phối hợp thống nhất hành động, lồng ghép các phong trào; các cuộc vận động của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể huyện Kbang, xã Kông Pla và hệ thống chính trị thôn 3 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; khích lệ, động viên nhân dân ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

"Tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội của làng. Tích cực vận động tập hợp và thu hút quần chúng vào các tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Duy trì những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 80% đến 90% trong năm 2024"-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận thôn 3 tặng giấy khen 4 gia đình thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023. Đại diện một số hộ dân tham gia ký kết chương trình phối hợp thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh tặng 1 suất quà cho thôn 3; cá nhân Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh tặng 12 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 12 hộ nghèo. Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang Nguyễn Hữu Tuyến tặng suất quà cho tập thể thôn 3, tặng 11 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 11 hộ nghèo ở thôn 3; Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang Vũ Văn Hải hỗ trợ 2 hộ cận nghèo (5 triệu đồng/hộ) mô hình nuôi dê nhằm nhân rộng mô hình chăn nuôi trong thôn. Đảng ủy, UBND xã Kông Pla tặng 1 suất quà cho tập thể thôn 3.