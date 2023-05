(GLO)-Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh và truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TRT ngày 1/5, Tổng thống Erdogan xác nhận: “Hôm qua, đối tượng này (Abu Hussein al-Qurashi) đã bị vô hiệu hóa trong một phần của chiến dịch do tổ chức tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ triển khai ở Syria”.

Nguồn tin an ninh tại Syria tiết lộ cuộc đột kích diễn ra tại một thị trấn miền bắc Jandiris do các nhóm phiến quân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Giao tranh diễn ra ở ngoại ô Jandiris khoảng 1 giờ lúc nửa đêm, kết thúc bằng một tiếng nổ lớn. Khu vực sau đó bị lực lượng an ninh phong tỏa.

Theo ông Erdogan, tổ chức tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ đã lần theo dấu vết của tay trùm khủng bố này suốt một khoảng thời gian dài.

Ngày 10/3 năm ngoái, IS xác nhận thủ lĩnh của nhóm này là Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi đã chết và thủ lĩnh mới là Abu Hussein al-Qurashi. Theo xác nhận của IS qua đoạn ghi âm đăng tải trên các kênh truyền thông xã hội của nhóm này, Abu Ibrahim al-Qurashi cùng người phát ngôn chính thức của IS là Abu Hamza al-Qurashi đã chết “trong những ngày gần đây”.

Hồi tháng 2/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định thủ lĩnh của IS đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của các lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Tây Bắc Syria. Theo đó, Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi đã tự kích nổ bom để tự sát nhằm tránh bị đặc nhiệm Mỹ bắt giữ.