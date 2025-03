Tổng thống Mỹ thông báo về cuộc điện đàm với tổng thống Ukraine

Quang cảnh cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Jeddah ngày 11/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cho rằng kết quả "cuộc điện đàm rất tốt", Tổng thống Trump thông tin: "Phần lớn cuộc thảo luận dựa trên cuộc điện đàm hôm qua của tôi và Tổng thống Vladimir Putin, với mục tiêu giúp Nga và Ukraine tìm thấy tiếng nói chung về các yêu cầu và nhu cầu của họ", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng Truth Social.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau cuộc đấu khẩu tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2. Sau cuộc gọi kéo dài khoảng một giờ, ông Trump cho biết "chúng tôi đang đi đúng hướng".

Tổng thống Mỹ cho hay các quan chức cấp cao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz sẽ sớm cung cấp thông tin chi tiết hơn về nội dung cuộc điện đàm.

Theo đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Whitcoff, lệnh ngừng bắn toàn diện ở Ucraina có thể đạt được trong vòng vài tuần, thông tin từ Hãng tin Nga INTERFAX.

Ukraine chưa công bố nội dung cuộc điện đàm.

Trước đó, Tổng thống Ukraine nói Kiev sẵn sàng cung cấp danh sách các địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng không được phép tấn công, sau thỏa thuận đạt được trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó một ngày. Hiện chưa rõ ông Zelensky có nêu danh sách này trong cuộc gọi với ông Trump hay không.

Nga và Ukraine cũng đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng tập kích hạ tầng năng lượng trong ngày 19/3.

Theo The Guardian, ông Zelensky tin tưởng xung đột có thể kết thúc trong năm 2025 "bằng một nền hòa bình đàng hoàng, nhưng chắc chắn cần phải có sự bảo đảm an ninh", lưu ý thêm, "lằn ranh đỏ" của Kiev là công nhận các vùng lãnh thổ của Ukraine hiện đang do Moscow kiểm soát là của Nga. Ông Zelensky cũng bác bỏ bất kỳ cuộc thảo luận nào với Moscow về quy mô quân đội Ukraine.