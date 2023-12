Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 12-12, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Du (SN 1989, trú tại làng Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) 19 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức xử kín.

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa triển khai quyết định về việc bố trí 6 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị của Bộ Công an về công tác tại Công an các xã biên giới.