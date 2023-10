(GLO)-

Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Chư Pưh cứu hộ an toàn 4 cháu bé mắc kẹt giữa dòng nước dữ; Phát động Cuộc thi tìm hiểu thị xã An Khê 20 năm hình thành và phát triển; Có 77 dự án chăn nuôi công nghệ cao được cấp quyết định chủ trương đầu tư; Công an tỉnh điều tra làm rõ 66 vụ phạm pháp hình sự trong tháng 9; Đẩy mạnh thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại các bệnh viện; Trao chứng nhận cho 23 học viên lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể