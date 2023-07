Thuyền bị lật trên sông Krông Nô, 2 người mất tích

Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vẫn đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến một thai phụ và một thiếu niên điều khiển xe phân khối lớn tử vong trên một đại lộ thi công chưa hoàn thiện.

Ngày 10.7, Công an H.Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, qua công tác nghiệp vụ đơn vị vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk bắt được nhóm người khai thác và vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành đã trực tiếp xuống hiện trường và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 8/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả làm 3 người tử vong tại hiện trường, 4 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược về quốc phòng-an ninh, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến phức tạp về an ninh, trật tự, vì vậy, giữ vững an ninh cơ sở sẽ giữ vững an ninh trên toàn quốc.