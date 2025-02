Thương hiệu xe Nhật Bản Mitsubishi Triton 2025 có giá chỉ từ 655 triệu đồng

Thiết kế lột xác ở thế hệ mới và không dừng lại ở những thay đổi đáng kể trong thiết kế, Mitsubishi Triton 2025 sở hữu những cải tiến và nâng cấp đáng giá ở khả năng vận hành.

Xe trang bị khung gầm mới cải tiến lớn hơn giúp một số thông số quan trọng có thay đổi, như khoảng sáng gầm từ 220 mm tăng lên 222 mm, chiều dài cơ sở từ 3.000 mm tăng lên 3.130 mm đem lại không gian nội thất rộng rãi hơn.

Kích thước xe khá lớn với chiều dài 5.320 mm, rộng 1.865 mm, cao 1.795 mm cùng chiều dài cơ sở 3.130 mm. Nhờ đó, ngoại hình xe tăng thêm vẻ hầm hố đúng chất của chiếc bán tải, đây là một lợi thế đối với người dùng yêu thích xe to lớn, đậm chất "đàn ông".

Không chỉ lột xác ở ngoại hình, nội thất Mitsubishi Triton 2025 thay đổi tích cực. Nổi bật có màn hình giải trí 10 inch đặt nổi, phía sau vô lăng có màn đa thông tin 7 inch.

Ghế ngồi trên bản cao cấp có 2 tông màu khá bắt mắt, kết hợp với chất liệu da thông thường và da lộn, phần đệm tương đối dày.

Một số trang bị tiện nghi trên Mitsubishi Triton 2025 có tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, sạc điện thoại không dây, cổng sạc USB-A và USB-C.

Phía dưới khu vực cần số có núm xoay gài, điều chỉnh các chế độ của hệ dẫn động. Hơi tiếc khi phanh tay vẫn kiểu truyền thống, chưa phải phanh điện tử như trên đối thủ mang thương hiệu Mỹ.

Ưu điểm được nhiều người đánh giá cao trên Triton 2025 nằm ở các khu vực chứa đồ nhỏ đặt khắp nơi trong khoang lái, đặc biệt ở khu vực ghế phụ, giúp cho hành khách cũng như người lái có thể linh hoạt cất chứa đồ dùng cá nhân gọn gàng.

Bên cạnh đó, khu vực cửa gió điều hòa cũng có khay để ly có thể trượt ra hoặc "cất" vào trong khi không dùng đến.

Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Triton 2025 phiên bản cao cấp có động cơ dầu diesel Mivec Bi-Turbo (tăng áp kép) 2.4L, 4N16 mới, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm.

Trong khi đó, 2 phiên bản tiêu chuẩn dùng động cơ tương tự nhưng công suất giới hạn ở mức 184 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Tất cả phiên bản của Mitsubishi Triton 2024 dùng hộp số tự động 6 cấp, bản cao cấp dùng hệ dẫn động 2 cầu và 7 chế độ lái địa hình.

Mitsubishi Triton 2025 bản cao cấp trang bị vô-lăng trợ lực điện cho cảm giác lái nhẹ hơn nhưng vẫn chính xác, điều này có ý nghĩa lớn trong việc mang lại sự thoải mái khi cầm lái, bán kính quay vòng 6,2 m giúp người lái đỡ vất vả hơn trong việc xoay trở ở những nơi chật hẹp.

3 phiên bản của Mitsubishi Triton 2025 tung ra thị trường Việt Nam gồm: 2WD AT GLX có giá công bố 655 triệu đồng; 2WD AT Premium có giá 782 triệu đồng; 4WD AT Athlete có giá 924 triệu đồng.