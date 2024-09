Mitsubishi Xforce 2024 là mẫu SUV cỡ B hoàn toàn mới, là sản phẩm chiến lược của Mitsubishi tại Đông Nam Á, Xforce ra mắt lần đầu tại Indonesia và hiện đã có mặt tại thị trường Việt Nam.

Với kích thước dài x rộng x cao là 4.390 x 1.810 x 1.660 mm, Mitsubishi Xforce 2024 nổi bật với thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, mang phong cách cơ bắp, khỏe khoắn.

So với các đối thủ trong phân khúc như Hyundai Creta hay Kia Seltos, kích thước của Xforce có phần nhỉnh hơn, tạo cảm giác bề thế và vững chãi.

Điểm nổi bật về ngoại hình là hệ thống đèn LED trước sau mang thiết kế chữ T, mặt ca-lăng sâu cùng các chi tiết dập nổi trên nắp ca-pô, tạo nên vẻ hầm hố và mạnh mẽ.

Xforce còn được trang bị các công nghệ hỗ trợ vận hành đa địa hình với góc tiếp cận 21 độ và góc thoát 30,5 độ. Khoảng sáng gầm xe 222 mm, lớn hơn so với nhiều đối thủ, giúp xe di chuyển linh hoạt trên các cung đường khó và ngập nước, là một lợi thế lớn cho điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Không gian bên trong Mitsubishi Xforce 2024 mang đến cảm giác sang trọng với các chất liệu và công nghệ cao cấp. Táp-lô và cửa xe được trang trí bằng vải melange, tạo điểm nhấn mới mẻ so với các đối thủ.

Đặc biệt, phiên bản cao cấp Ultimate được trang bị màn hình cảm ứng giải trí 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp cùng hệ thống âm thanh Yamaha 8 loa, mang đến trải nghiệm giải trí vượt trội so với các mẫu xe khác trong phân khúc.

Không gian hàng ghế sau của Xforce rộng rãi, nhờ chiều dài cơ sở 2.650 mm–lớn nhất phân khúc, đảm bảo sự thoải mái cho hành khách. Ghế ngồi được bọc da cao cấp, cùng hệ thống điều hòa tự động 2 vùng và lọc không khí, tạo cảm giác dễ chịu trong những chuyến đi dài.

Mitsubishi Xforce 2024 được trang bị động cơ MIVEC 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước FWD. Dù công suất không vượt trội so với các đối thủ, Xforce lại sở hữu 4 chế độ lái (Normal, Wet, Gravel, Mud), giúp xe thích ứng tốt với các điều kiện đường sá khác nhau, đặc biệt là điều kiện mưa ướt và đường trơn trượt tại Việt Nam.

Một điểm mạnh khác của Xforce là hệ thống AYC (Active Yaw Control), giúp cải thiện khả năng xử lý khi vào cua và giữ thăng bằng xe trên những khúc cua gắt, mang đến trải nghiệm lái an toàn và tự tin hơn. Công nghệ an toàn MMSS (Mitsubishi Motors Safety Sensing) trang bị cho xe các tính năng như cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang khi lùi, tăng cường tối đa độ an toàn cho người lái và hành khách.

Mitsubishi Xforce 2024 được phân phối với 4 phiên bản khác nhau. Dự kiến có giá lăn bánh tham khảo tại Gia Lai như sau:

Tên phiên bản Giá niêm yết (đồng) Giá dự kiến lăn bánh tại Gia Lai (đồng) GLX 599 triệu đồng 662.237.000 Exceed 640 triệu đồng 707.337.000 Premium 680 triệu đồng 751.337.000 Ultimate 705 triệu đồng 778.837.000

* Giá lăn bánh của Mitsubishi Xforce 2024 tại Gia Lai sẽ phụ thuộc vào từng phiên bản, khu vực đăng ký và các khoản phí khác nhau như phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các chi phí liên quan.