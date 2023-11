Thừa Thiên - Huế: Truy tìm nghi phạm đâm tử vong bạn nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp cùng Công an H.Phú Lộc, Công an xã Vinh Hiền truy tìm một nghi phạm dùng kéo đâm tử vong bạn nhậu.