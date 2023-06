Thủ tướng: Đấu tranh, ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát

Tối 14/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy "Khát vọng bình yên" do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Dự chương trình có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương cùng đại diện thân nhân của các liệt sỹ hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy và 139 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy toàn quốc.

Phát biểu tại Chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia sẻ sâu sắc với gia đình các cán bộ, chiến sỹ và tri ân trước những tấm gương anh dũng, hy sinh, chịu thương tích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy.

Thủ tướng nêu rõ, theo thống kê, trên thế giới hiện có hơn 275 triệu người sử dụng ma túy bất hợp pháp. Nước ta hiện có khoảng 196 nghìn người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; đa số không có việc làm hoặc có việc làm không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm và phức tạp về trật tự, an ninh xã hội. Hậu quả của tệ nạn ma túy làm tổn hại sức khỏe và cuộc sống bình yên của nhân dân; gây ra những nỗi đau, sự mất mát với nhiều gia đình và cộng đồng; làm phát sinh các loại tội phạm, ảnh hưởng đến đời sống xã hội; đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của quốc gia, dân tộc.

Nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống ma túy, Thủ tướng Chính phủ cho biết: Trong cuộc chiến phòng, chống ma túy, biết bao cán bộ, chiến sỹ ngày đêm nỗ lực không mệt mỏi, không quản ngại khó khăn, gian khổ; gác lại việc mình, việc nhà và nỗi nhớ cha mẹ, vợ con để bền bỉ bám trụ tại các địa bàn, những điểm nóng; chấp nhận đối mặt với nguy cơ bị phơi nhiễm bệnh hiểm nghèo, đối mặt với hiểm nguy, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy. Nhiều tấm gương xuất sắc đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng những danh hiệu và phần thưởng cao quý, trong đó có 140 điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Chương trình với chiến công, thành tích xuất sắc.

Nhấn mạnh “phải coi tội phạm ma túy là kẻ thù của sự phát triển, là kẻ thù chung của tất cả chúng ta,” Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, để công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy được tăng cường và nâng cao hiệu quả, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy; sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân; trong đó, lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống ma túy; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ về công tác phòng, chống ma túy; đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tham gia tích cực và hiệu quả vào công tác này.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ cần đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; trọng tâm là tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm.

Chú trọng xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục phòng, chống ma túy cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; trong đó, thiết kế, triển khai các chương trình giáo dục ngoại khóa, kỹ năng, nhất là trong các dịp nghỉ hè để các cháu tham gia các hoạt động tích cực, góp phần tránh xa tệ nạn ma túy.

Thủ tướng đề nghị tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp; các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, nhất là trên các tuyến biên giới đất liền, trên biển, cửa khẩu, hàng không, bưu điện... trên cơ sở “phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.” Đồng thời, nắm chắc địa bàn, tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp. Bên cạnh đó, tập trung nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai; chú trọng nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả tại cơ sở.

“Gia đình là hạt nhân của xã hội. Nhiều nạn nhân của tệ nạn ma túy xuất phát từ những hoàn cảnh thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của gia đình, bị kẻ xấu lôi kéo. Vì vậy, các gia đình hãy quan tâm để con, em mình tránh xa ma túy,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng tin tưởng, với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cùng với sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả của cộng đồng quốc tế, hiểm họa ma túy nhất định sẽ bị loại trừ, một cộng đồng sạch ma túy sẽ là tương lai gần của chúng ta.

Tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, công tác phòng, chống tội phạm về ma túy đã được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả và đạt được nhiều thành công trên các mặt công tác.

Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc các bộ, ngành cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ; xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa sâu rộng; huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

Các lực lượng chuyên trách đã nỗ lực vượt bậc, thực hiện nghiêm túc lời tuyên thệ “Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy”; đã phát hiện, khám phá thành công hàng ngàn chuyên án, bắt giữ hàng trăm nghìn đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ một lượng lớn các loại ma túy, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, góp phần vào những chiến công, thành tích vẻ vang đó, có sự đóng góp tích cực, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng phòng, chống ma túy, các bộ, ngành, địa phương và quần chúng nhân dân, nhất là các thế hệ cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Hải quan... đã dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. 139 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống ma túy được tôn vinh tại Chương trình là đại diện cho hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân thuộc các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trên toàn quốc đã nỗ lực không ngừng, cùng chung tay đóng góp công sức cho công tác phòng, chống ma túy.

Đây cũng là dịp thể hiện sự ghi nhận, động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với thành tích trong công tác phòng, chống ma túy; đồng thời, góp phần tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến phòng, chống ma túy, hưởng ứng sôi nổi Tháng Hành động phòng, chống ma túy - tháng 6/2023, do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm phát động với chủ đề: “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy."

Tại chương trình, các đại biểu đã giao lưu với cháu Lường Quốc Bảo, con trai Liệt sỹ Lường Phát Chiêm (Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Sơn La) - một người trung đội trưởng có nhiều năm chiến đấu trong các vụ án ma túy lớn và đã anh dũng hy sinh năm 2014 tại bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La khi trực tiếp chiến đấu với nhóm vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ trang.

Cháu Lường Quốc Bảo đã chia sẻ câu chuyện xúc động: “Ngày bố Chiêm hy sinh, con mới 7 tháng tuổi. Bây giờ, con đã chuẩn bị lên lớp 7. Ký ức về bố trong con là qua những lời mẹ và người thân trong gia đình.” Lường Quốc Bảo bộc bạch những suy nghĩ của cháu mỗi khi nghĩ về bố và những gì mà đồng đội của bố vẫn đang làm để chiến đấu chống tội phạm ma túy, giữ bình yên cho nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Chủ tịch nước phong Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân tặng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đại tướng Tô Lâm trao thưởng cho 75 gương điển hình tiên tiến, đại diện cho 139 điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy.