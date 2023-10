Thị trấn Đak Pơ vô địch giải bóng đá thanh-thiếu niên huyện

Giải đấu có sự tham gia của 10 đội bóng đến từ 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Liên quân Đoàn Công an huyện-Chi đoàn Khối Hạ tầng, Kinh tế và Đoàn Trường THCS và THPT Y Đôn. Các đội chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra 3 đội xuất sắc nhất mỗi bảng và đội xếp thứ 2 cao nhất của 3 bảng để chọn 4 đội vào thi đấu bán kết.

Giải đấu diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14-10, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, nhiều trận cầu kịch tính, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải phong cách và 6 giải khuyến khích cho các đội tham gia. Trong đó, đội bóng thị trấn Đak Pơ giành chức vô địch, xã Tân An đạt giải nhì, giải ba thuộc về Trường THCS và THPT Y Đôn và xã Ya Hội đạt giải phong cách. 6 giải khuyến khích thuộc về các đội xã: Hà Tam, An Thành, Cư An, Phú An, Yang Bắc và Liên quân Đoàn Công an huyện-Chi đoàn Khối Hạ tầng, Kinh tế.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho cầu thủ Nguyễn Minh Tiền (đội bóng xã Tân An); giải thủ môn xuất sắc nhất cho cầu thủ Đặng Thành Văn và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho cầu thủ Đinh Huýt (2 cầu thủ đều thuộc đội bóng thị trấn Đak Pơ).