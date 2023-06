Tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh “vượt vũ môn”

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Năm nay, Trường THPT Pleiku tiếp tục được chọn làm điểm thi tốt nghiệp THPT. Những ngày qua, nhà trường khẩn trương hoàn tất mọi điều kiện cần thiết để chuẩn bị đón các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng.

Theo Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Đông Hải, điểm thi có tổng số 609 thí sinh, trong đó, 563 em là học sinh lớp 12 của trường và 46 thí sinh tự do. Nhà trường đã bố trí 26 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và sử dụng nhà đa năng để làm phòng chờ cho thí sinh. Các trang-thiết bị phục vụ kỳ thi cũng đã được nhà trường bổ sung đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.

Rút kinh nghiệm từ kỳ thi tốt nghiệp năm 2022, Trường THPT Pleiku đã triển khai nhiều giải pháp, kiên quyết không để xảy ra tình trạng học sinh vi phạm quy chế thi. Theo đó, ngay từ đầu năm, nhà trường đã quán triệt tinh thần cho giáo viên và học sinh; siết chặt công tác coi thi trong các đợt kiểm tra giữa và cuối kỳ; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

“Ban Giám hiệu vừa tổ chức cuộc họp với toàn bộ giáo viên chủ nhiệm khối 12, Thường trực Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh của trường và Chi hội trưởng Chi hội phụ huynh học sinh lớp 12 để quán triệt lần cuối về quy chế thi; những vấn đề cha mẹ cần lưu ý để chuẩn bị cho con em mình bước vào kỳ thi. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, lãnh đạo nhà trường sẽ cùng lực lượng học sinh tình nguyện trực tại cổng trường để nhắc nhở thí sinh tuyệt đối không mang theo những vật dụng không được phép khi vào điểm thi”-cô Hải thông tin.

Kỳ thi năm nay, điểm thi Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa) có 22 phòng thi chính thức, đảm bảo cho 513 thí sinh của nhà trường, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện và Trường THPT Đinh Tiên Hoàng tham gia dự thi. Hiệu trưởng Trần Văn Thế cho hay: “Cơ sở vật chất, trang-thiết bị của trường đều cơ bản bảo đảm điều kiện theo yêu cầu. Vừa qua, nhà trường đã cải tạo lại toàn bộ khuôn viên sân trường khang trang, sạch đẹp. Để đảm bảo an ninh, an toàn theo quy chế thi, chúng tôi bố trí khu vực cho thí sinh để những vật dụng không được mang vào phòng thi ngay trước cổng trường và phối hợp với đội thanh niên tình nguyện phụ trách trông giữ”.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lê Duy Định-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh có 14.861 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, 14.246 thí sinh đang học lớp 12 và 615 thí sinh tự do. Hội đồng thi cũng đã công bố danh sách 253 thí sinh được miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ và 13 thí sinh miễn thi tất cả các môn theo quy chế.

Trên cơ sở số liệu thí sinh, Hội đồng thi đã bố trí 41 điểm thi chính thức với 659 phòng thi (tăng 1 điểm thi và 36 phòng thi so với năm 2022) và 17 điểm thi dự phòng tại 17 huyện, thị xã, thành phố. Tại mỗi điểm thi chính thức có các phòng thi dự phòng theo quy định. Khoảng 2.374 cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành Giáo dục đã được điều động làm nhiệm vụ trong các ban của Hội đồng thi. Ngoài ra, lực lượng tham gia công tác thi còn có 370 chiến sĩ Công an, 41 y-bác sĩ và một số lực lượng khác phục vụ bên ngoài các điểm thi.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Lý Minh Thái cho biết: Ngoài 41 y-bác sĩ tham gia phục vụ tại các điểm thi, Sở còn chỉ đạo mỗi đơn vị y tế địa phương bố trí 1 kíp trực cấp cứu cơ động và 1 xe cứu thương sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và thí sinh dự thi; riêng TP. Pleiku vì có 8 điểm thi nên bố trí 3 kíp trực cấp cứu cơ động và 3 xe cứu thương. Các đơn vị cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang-thiết bị, vật tư y tế, dụng cụ khám bệnh để phục vụ tại các điểm thi.

Bên cạnh đó, trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở phục vụ ăn uống trên địa bàn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm y tế các địa phương thành lập các đội phòng-chống dịch bệnh thường trực tại đơn vị; tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.

Để đảm bảo kỳ thi tại tỉnh diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối cho khu vực tổ chức in sao đề thi (bố trí lực lượng bảo vệ, giám sát; bố trí thiết bị phá sóng điện thoại, phá sóng wifi; đảm bảo công tác phòng cháy-chữa cháy); xây dựng phương án vận chuyển, bảo quản, lưu trữ và bảo vệ đề thi. Sở GD-ĐT cũng thành lập đoàn thanh tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại tất cả 41 điểm thi chính thức và 17 điểm thi dự phòng trên địa bàn tỉnh; qua đó, kịp thời kiến nghị khắc phục ngay đối với những điểm thi chưa đảm bảo yêu cầu.

“Các lãnh đạo Sở GD-ĐT là thành viên của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cũng trực tiếp đi kiểm tra lần cuối tại các điểm thi. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, sẵn sàng cho hành trình “vượt vũ môn” của các sĩ tử”-Giám đốc Sở GD-ĐT khẳng định.

“Tiếp sức” cho sĩ tử

Sát cánh hỗ trợ cho các thí sinh là nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” tỉnh đặt ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Sự quan tâm ấy đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh dân tộc thiểu số vững tin vượt qua kỳ thi quan trọng.

Luôn là đơn vị tiên phong trong việc đồng hành cùng sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Huyện Đoàn Chư Păh đã trích kinh phí để tặng quà cho 10 học sinh lớp 12 của Trường THPT Ya Ly, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Đặc biệt, đơn vị đã tặng 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho em Lê Mạnh Giàu (lớp 12A1, Trường THCS-THPT Phạm Hồng Thái).

“Bố mẹ em bỏ nhau, ông nội là người cưu mang, lo cho em từ nhỏ. Thương ông vất vả, ngoài giờ đến trường, em xin đi làm thêm ở nhà hàng tiệc cưới hoặc quán cà phê để đỡ đần chi phí sinh hoạt. Em rất vui khi nhận được phần quà động viên của các anh chị. Em sẽ cố gắng để đạt kết quả cao tại kỳ thi”-Giàu tâm sự.

Chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-chia sẻ: “Ngoài các suất quà nói trên, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo các Đoàn trường và Đoàn xã, thị trấn có hình thức giúp đỡ phù hợp cho các em học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn”.

Năm nay, huyện Chư Sê có hơn 1.200 thí sinh dự thi tại 4 điểm thi: Trường THPT Trường Chinh, Trường THPT Trần Cao Vân, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ. Tại mỗi điểm thi, Huyện Đoàn Chư Sê sẽ bố trí 25 tình nguyện viên để tư vấn, hỗ trợ phương tiện di chuyển cho thí sinh và người nhà thí sinh. Các đoàn viên, thanh niên cũng đã hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp cơ sở vật chất tại các điểm thi.

Bên cạnh đó, Huyện Đoàn sẽ hỗ trợ 120 suất cơm cho các thí sinh vào các buổi sáng, trưa, tối từ ngày 27 đến 29-6. Anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn-cho biết: Để kỳ thi diễn ra an toàn, tạo tâm lý tốt cho thí sinh, Huyện Đoàn đã trao tặng 20 suất quà (trị giá 200.000 đồng/suất) cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tuyển chọn và tập huấn kỹ năng “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” cho các tình nguyện viên.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT, tất cả cơ sở giáo dục có bậc THPT kết thúc công tác ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 vào ngày 23-6. Trước đó, mọi giải pháp được chú trọng nhằm duy trì tỷ lệ đậu tốt nghiệp, nâng cao kết quả các bài thi của học sinh, nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số.

Bám sát chỉ đạo từ Trung ương Đoàn, chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” năm nay được triển khai từ tháng 5-2023 đến hết tháng 10-2023, trọng tâm là tháng 6 để triển khai các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn tâm lý cho thí sinh. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng phối hợp với Trung tâm Hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn tâm lý phòng thi “Tâm lý vững-Điểm số cao” bằng hình thức trực tuyến.

Nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà trong kỳ thi năm nay, toàn tỉnh sẽ có 310 tình nguyện viên tham gia trực tại 40/41 điểm thi, ra quân ngày 27-6 và kết thúc vào cuối ngày 29-6. Các đội hình tình nguyện “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” sẽ tập trung hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; tổ chức tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ, địa điểm ăn uống bình dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, liên hệ các trường có căng tin hỗ trợ điểm ăn, uống tập trung; vận động các tập thể, cá nhân hỗ trợ cung cấp nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh; tổ chức đón thí sinh tại các điểm thi, hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn đường đi; hỗ trợ di chuyển đối với thí sinh và người nhà thí sinh.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh năm 2023-cho hay: “Các cấp bộ Đoàn huy động mọi nguồn lực để sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà. Tất cả tình nguyện viên đều được trang bị kiến thức về tuyển sinh, các thay đổi trong kỳ thi năm nay và có tinh thần trách nhiệm cao. Qua chương trình, chúng tôi mong muốn đồng hành, hỗ trợ, góp phần đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt để thí sinh đạt kết quả cao nhất”.