(GLO)- Tiếp tục chương trình giám sát về tình hình triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2018-2022, ngày 7-3, đoàn giám sát do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã triển khai công tác giám sát tại thị xã An Khê và huyện Mang Yang.

Báo cáo của UBND thị xã An Khê cho biết, trong giai đoạn 2018-2022, An Khê có 10 dự án đã được chấp thuận chủ trương và được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với vốn đăng ký hơn 5.100 tỷ đồng, sử dụng hơn 685 ha đất. Hiện đã có 5 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư gần 3.240 tỷ đồng, các dự án còn lại đang trong quá trình triển khai. Khó khăn chủ yếu trong công tác thu hút và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã chủ yếu liên quan đến việc vướng quy hoạch; nhiều dự án kêu gọi nhiều năm nhưng vẫn chưa có nhà đầu tư quan tâm; vướng giải phóng mặt bằng... Đại diện UBND thị xã kiến nghị để tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà đầu tư, các sở, ngành cần cố gắng rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết các thủ tục lập dự án đầu tư; tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính.

Còn tại Mang Yang, huyện đã đề xuất 26 dự án đưa vào danh mục thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 2018-2022 và giai đoạn 2022-2025. Hiện đã có 1 dự án được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư nhưng chưa có dự án nào được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các dự án còn lại vẫn chưa có nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu đầu tư. Trên địa bàn huyện có 3 dự án do nhà đầu tư đề xuất (ngoài danh mục kêu gọi đầu tư) và đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 1.160 lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Công tác thu hút đầu tư tại huyện Mang Yang chưa đạt hiệu quả như mong muốn, nguyên nhân do chưa hoàn thành quy hoạch; năng lực một số nhà đầu tư còn yếu khiến nhiều dự án đầu tư cầm chừng, kéo dài; công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư còn nhiều khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng chưa thuận lợi...

Trên cơ sở nghe 2 địa phương báo cáo công tác thu hút đầu tư trên địa bàn, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cùng các phân tích của các thành viên của đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao thị xã An Khê đã chủ động trong công tác thu hút, kêu gọi đầu tư, chủ động đề xuất danh mục dự án căn cứ trên thế mạnh của địa phương; thành lập bộ máy thực hiện công tác tham mưu cho thị xã để nghiên cứu, đề xuất, tổ chức các hội nghị có doanh nghiệp để giới thiệu tiềm năng, đây là điểm mới; một số dự án đã triển khai có quy mô lớn, nhất là các dự án điện gió trên diện tích đất không màu mỡ, không ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp, người dân tận dụng được hạ tầng. Đồng chí Trương văn Đạt đề nghị thời gian tới, thị xã nhanh chóng hoàn thành các quy hoạch; củng cố lại tổ tư vấn của thị xã để nghiên cứu kỹ các luật, quy định của tỉnh và quy định của địa phương để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong triển khai dự án; tiếp tục rà soát quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất để đề xuất danh mục đầu tư phù hợp, theo hướng phát triển dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao.

Đối với huyện Mang Yang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch; việc đăng ký danh mục dự án kêu gọi đầu tư, đưa dự án nào phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện, chắc dự án đó, đừng để vướng; xem lại vướng ở đâu mà nhiều dự án kêu gọi đã lâu nhưng không có nhà đầu tư quan tâm.

Trước khi làm việc với chính quyền 2 địa phương, đoàn đã tiến hành giám sát thực tế tại các dự án: Nâng công suất khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường của Doanh nghiệp tư nhân Gia Hải (phường Ngô Mây, thị xã An Khê); Trung tâm nghiên cứu giống cây Lộc Trời của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời (xã Cửu An, thị xã An Khê); Nhà máy chế biến hoa quả của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) và cụm Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Mang Yang.