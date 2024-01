Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 10/01/2024, anh Nguyễn Quốc T (sinh năm 1999) và anh Nguyễn Minh C (sinh năm 1998) làm thợ nội thất tại đường N1, làng nghề Hnor thuộc phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum để 1 chiếc xe mô tô BKS 82B1-591.96 nhãn hiệu HONDA loại xe Vision màu đen trước cổng xưởng.

Một lúc sau anh C phát hiện có một nam thanh niên lấy trộm xe và điều khiển xe chạy theo hướng đường Trần Đại Nghĩa, lúc đó anh C và anh T lấy 1 xe mô tô đuổi theo đối tượng. Khi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh, thuộc tổ 3, phường Nguyễn Trãi thì gặp 2 đồng chí Công an phường Nguyễn Trãi, anh T và C hô lên “có trộm, có trộm” và phối hợp cùng với 2 đồng chí Công an phường bắt được đối tượng trộm cắp trên.

Đối tượng là Lê Quang Đoàn (sinh năm 1975, HKTT tại thôn Kon Tum Kơ Nâm, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum). Trong quá trình truy bắt, Đoàn rất manh động và liều lĩnh, tông thẳng xe mô tô vào xe của anh T, trộm cắp tài sản làm anh T gãy tay phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 2 xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Quang Đoàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.