Siêu bão YAGI tăng tốc, giật cấp 17 trên vịnh Bắc Bộ

Vào 4 giờ sáng nay, tâm siêu bão trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía đông đông nam, cách Quảng Ninh khoảng 620km về phía đông nam. YAGI vẫn duy trì sức mạnh của siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17. Những giờ qua, bão di chuyển nhanh theo hướng tây với vận tốc 20km/h.

Các đài khí tượng quốc tế và Việt Nam có chung nhận định, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão đi vào phía bắc đảo Hải Nam, tiến về phía bắc vịnh Bắc Bộ, sau đó đổ bộ vào đất liền khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh nước ta vào khoảng sáng 7/9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới (tính từ 4 giờ ngày 6/9), bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20km/h, vượt qua đảo Hải Nam đi vào vịnh Bắc Bộ trong đêm nay.

Do bão đi qua khu vực phía bắc của đảo Hải Nam là nơi có địa hình khá bằng phẳng (không nhiều núi cao như phía nam Đảo), lại thêm điều kiện mặt biển rất ấm nên YAGI vẫn giữ cường độ rất mạnh trên vịnh Bắc Bộ. Đến 4 giờ sáng mai (7/9), khi chỉ cách Quảng Ninh 160km, bão vẫn giữ cường độ cấp 13-14, giật cấp 17.

Dự báo trong ngày 7/9, bão di chuyển vào đất liền Hải Phòng – Quảng Ninh, sau đó đi sâu vào đất liền các tỉnh miền Bắc nước ta và suy yếu dần. Đến 16 giờ chiều mai, tâm bão trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ với cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 11.

Trong đêm mai đến sáng 8/9, bão đi qua khu vực Tây Bắc Bộ và tiếp tục suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ sáng 8/9, tâm vùng áp thấp trên khu vực Lào Cai với cường độ dưới cấp 6.

Do hoàn lưu của siêu bão rất rộng, kết hợp với đĩa mây lệch tây nên ngay từ trưa nay, vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7.

Từ tối và đêm 6/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, biển động dữ dội, sóng cao 2-4m, sau tăng lên 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 6-8m.

Từ đêm 6/9 và gần sáng ngày 7/9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá sóng cao 2-3m, sau tăng lên 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m.

Từ đêm 6/9 và gần sáng 7/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7/9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão YAGI, từ đêm 6/9 đến sáng 9/9, Bắc Bộ và Thanh Hoá có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm 7/9, phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 7/9 đến đêm 8/9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn.

Bão YAGI hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi của Philippines, mạnh lên thành bão vào đêm 1/9, đi vào Biển Đông sáng 3/9, trở thành siêu bão trong sáng 5/9. Đây là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2024 tính đến hiện tại và là Top 3 siêu bão đạt cấp 16 trở lên khi hoạt động trên biển Đông.

Bão cũng lập kỷ lục tăng cấp độ nhanh nhất trong lịch sử khí tượng Việt Nam khi mạnh lên 8 cấp trong hai ngày. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia phát đi cảnh báo rủi ro thiên tại Cấp độ 4 và là lần đầu tiên trong lịch sử, cấp độ rủi ro thiên tai này được sử dụng ở vịnh Bắc Bộ nước ta, cho thấy mức độ nghiêm trọng và khả năng tàn phá của siêu bão lịch sử này.

