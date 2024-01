Show thời trang đường phố đầu tiên tại Đà Lạt nhận sự quan tâm lớn của công chúng

Ngày 13/1, tại Cung đường Nghệ Thuật (88 Lý Tự Trọng, TP Đà Lạt), UBND thành Phố Đà Lạt, UBND Phường 2 và Phường 1 cùng đơn vị Stop And Go Art Space đã tổ chức chương trình biểu diễn thời trang trên đường phố - Dalat Street Fashion Show, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Dalat Street Fashion Show là một phần trong chuỗi hoạt động Cung đường nghệ thuật mang chủ đề "City of Arts", do UBND TP Đà Lạt, UBND Phường 2 và Phường 1 phối hợp tổ chức cùng đơn vị Stop And Go Art Space. Sự kiện lần này tổ chức sau một chuỗi các sự kiện biểu diễn âm nhạc kết hợp triển lãm nghệ thuật đã gây ấn tượng mạnh với khán giả với sự ra mắt Bộ sưu tập Bơkau Lang Labiang (Hoa Lang Biang) của Nhà thiết kế K’Jona, một người con là người dân tộc K’Ho của Lâm Đồng.

Bộ sưu tập bao gồm 48 bộ trang phục, nhằm truyền tải thông điệp đẹp mộc mạc của người con gái K'Ho Langbiang từ xưa đến nay qua các phong cách thời trang như trang phục nhí, trang phục công sở, trang phục dạo phố và trang phục dạ hội. Các bộ trang phục này không chỉ mang tính hiện đại và trẻ trung, mà còn giữ được đặc trưng mộc mạc và bản sắc văn hóa riêng của dân tộc K’Ho.

Sự kết hợp giữa bản sắc dân tộc và tính hiện đại trong Bộ sưu tập đã thu hút sự chú ý của giới trẻ và nhận được đánh giá cao từ công chúng. Điều này không chỉ thể hiện trình độ sáng tạo cao mà còn mang ý nghĩa thực tiễn, gần gũi với trang phục truyền thống và thuyết phục được người xem cổ vũ nhiệt tình. Những thiết kế trong Bộ sưu tập được đánh giá là lồng ghép khá tinh tế, góp phần gìn giữ và tôn vinh nét đẹp truyền thống của người K’Ho một cách hiệu quả.

Ông Phan Quang – người sáng lập Stop And Go Art Space cho biết: Đây là chương trình phi lợi nhuận nhằm phục vụ tất cả công chúng và đã diễn ra thành công nhờ sự đồng hành của các nhà tài trợ là những người đang sống, kinh doanh và làm việc tại Đà Lạt. Sự tham gia của họ đã đóng góp cho sự thành công của chương trình, bao gồm Nhà Thiết kế K’Jona, Makeup Artist Quang Louis, Makeup Artist Quỳnh Nguyễn, các người mẫu tại Học viện văn hóa nghệ thuật SUNFLOWER cùng với các nhà tài trợ như L'amour Flower, Ladofoods, Tiệm Gà TUK TUK, Cafe Thung Lũng Đèn, Thiên đường săn mây Cầu Đất - Cloud9 Glamping, DALAGROUP, Cafe Thung Lũng Khói Xanh.

Show diễn thời trang đường phố đã được kết hợp với các tiết mục âm nhạc với sự tham gia biểu diễn của các ban nhạc đường phố, xen kẽ với các tiết mục độc tấu saxophone, violin… diễn ra xuyên suốt show diễn. Cả khu vực trình diễn được trang trí rực rỡ với các loại hoa tươi Đà Lạt và đã thành công thu hút hơn 400 khán giả yêu thời trang và nghệ thuật đến tham gia tạo nên một buổi trình diễn rực rỡ và sôi động.

Mặc dù đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Đà Lạt, nhưng đã tạo ra hiệu ứng tích cực và nhận được sự quan tâm lớn từ người dân và du khách. Có thể nói rằng, Dalat Street Fashion Show thành công nhờ những thiết kế gần gũi với công chúng và chương trình biểu diễn ở Cung đường nghệ thuật cũng tạo ra sự tương tác giữa các nhà thiết kế, người mẫu và khán giả. Chương trình đã mang đến một không gian sáng tạo và vô cùng thú vị vào cuối tuần ở TP Đà Lạt vừa tròn 130 năm hình thành và phát triển.

Với sự thành công này, các nhà tổ chức hy vọng rằng, Dalat Street Fashion Show sẽ trở thành một sự kiện thường niên và tiếp tục thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo công chúng trong tương lai. Đồng thời, chương trình cũng góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt với văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc và thời trang độc đáo đến với mọi người.