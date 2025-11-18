SH cũng phải "lép vế" khi đặt cạnh mẫu tay ga mới này

(GLO)- Mới đây, thương hiệu Aveta đã trình làng phiên bản nâng cấp của mẫu maxi-scooter Vanguard 250 SE.

Ở bản mới nhất, Vanguard 250 SE nổi bật với màu Twilight Blue hoàn toàn mới. Lớp sơn kim loại đặc biệt mang hiệu ứng chuyển màu độc đáo giữa tím, xanh dương và xanh lá khi gặp ánh nắng, tạo nên vẻ ngoài cuốn hút hơn hẳn. Hai tùy chọn màu cũ là Majestic Green và Titanium Grey vẫn tiếp tục được duy trì.

Về thiết kế, mẫu xe vẫn giữ nguyên DNA hầm hố và mạnh mẽ với những đường cắt sắc nét. Xe được trang bị kính chắn gió cao màu khói, kết hợp cùng tay lái đặt cao giúp tư thế lái vô cùng thoải mái. Khu vực sàn để chân rộng, phần trung tâm được nâng cao tạo cảm giác bề thế và cứng cáp.

Không chỉ đẹp mắt, Vanguard 250 SE còn sở hữu loạt công nghệ hiện đại hàng đầu phân khúc: Màn hình kỹ thuật số TFT-LCD sắc nét, hỗ trợ kết nối smartphone. Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS). Camera hành trình phía trước (DVR) được trang bị sẵn.

Xe sử dụng vành đúc thiết kế chữ Y, bánh trước 15 inch và bánh sau 14 inch, đi cùng lốp không săm kích thước 120/70 và 140/70. Dung tích bình xăng 13 lít, trọng lượng 177 kg, khoảng sáng gầm 160 mm. Chiều cao yên ở mức dễ tiếp cận 780 mm và cốp dưới yên rộng 23,5 lít.

Về vận hành, Vanguard 250 SE tiếp tục dùng động cơ SOHC làm mát bằng chất lỏng, xy-lanh đơn 244,2 cc, phun xăng điện tử Bosch EFI. Khối động cơ này cho công suất 24,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 22,5 Nm tại 6.500 vòng/phút, truyền động qua hộp số CVT và dây đai.

Tại thị trường Malaysia, Aveta Vanguard 250 SE có giá 16.388 ringgit, tương đương gần 105 triệu đồng.