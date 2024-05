Sắp có bão gần Biển Đông

Các chuyên gia khí tượng dự báo, khoảng ngày 12-5 trở đi, tần suất mưa tại Nam bộ và Tây Nguyên sẽ gia tăng hơn hiện nay do có gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động, đưa một lượng hơi nước khổng lồ từ Đại Tây Dương vào Biển Tây và đất liền.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C; từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nắng nóng đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất 39-42 độ C, có nơi trên 42 độ C.