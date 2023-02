Sâm Ngọc Linh dỏm hết đất sống

Đối tượng là Nguyễn Khắc Thuần, 27 tuổi, thường trú tại xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Phú Yên truy nã với tội danh "Giết người."

Nhóm người ở huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, đang tháo dỡ cây thông trang trí khung sắt, không may cây thông đổ vào đường dây điện làm 6 người bị điện giật.

Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) vừa khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng để điều tra hành vi phá rừng tại tiểu khu 216, xã Phi Liêng.

Anh Lê Minh Hoài xuống khu vực nước thác Lụa để tắm nhưng do nước sâu, chảy xiết nên anh Hoài bị hụt chân, chới với giữa dòng nước. Thấy vậy anh Nguyễn Hoàng Long bơi ra ứng cứu nhưng bị nước cuốn đi.

Lực lượng công an đang điều tra trang web mạo danh tên miền UBND tỉnh Kon Tum thực hiện các hoạt động cờ bạc qua mạng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra các vụ lừa đảo đặt cọc tiền thuê khách sạn, homestay trong dịp Tết Quý Mão rồi chiếm đoạt tiền của du khách.

Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra các vụ tai nạn ở các giếng nước, nhiều đến mức báo động . Nhiều người do chủ quan, bất cẩn đã không may trượt chân rơi xuống giếng sâu phải nhờ lực lượng chức năng can thiệp mới thoát nạn, trong đó có không ít trẻ em nhỏ tuổi.