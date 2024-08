Lúc chưa đầy 2 tuổi, Ngô Văn Hiếu (25 tuổi, ngụ ở thôn Hà An, xã Điện Phong, H.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã không may trở thành người khuyết tật khi cùng lúc bị động kinh, bại liệt, cơ thể co rút, não bị ảnh hưởng…