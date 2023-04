Phát hiện một trường hợp sử dụng Giấy kiểm định giả

Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự, Công an huyện Krông Ana vừa phát hiện một trường hợp sử dụng Giấy kiểm định an toàn kỹ thuật giả.

Trước đó, vào cuối tháng 3 năm 2023, quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Tỉnh lộ 2 đoạn qua xã Ea Na, Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Krông Ana đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát: 47H-010.15 do tài xế N.H.L. (SN 1978, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) điều khiển. Quá trình kiểm tra giấy tờ, tổ công tác phát hiện giấy tờ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem thu phí đường bộ của phương tiện có dấu hiệu giả, không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Qua làm việc, tài xế L. thừa nhận, tháng 12 năm 2022 xe biển kiểm soát: 47H-010.15 hết hạn kiểm định nhưng phương tiện không đủ điều kiện đăng kiểm nên anh đã mua bộ giấy tờ gồm: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Tem an toàn kỹ thuật; Tem nộp phí sử dụng đường bộ với giá 4,5 triệu đồng để dán lên xe, tham gia giao thông.

Sau đó, Đội đã lập biên bản sự việc và bàn giao toàn bộ các giấy tờ liên quan cho cơ quan chuyên môn tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Mới đây, cơ quan chuyên môn đã có văn bản trả lời và xác nhận Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Tem an toàn kỹ thuật; Tem nộp phí sử dụng đường bộ cấp cho xe tải biển kiểm soát 47H-010.15 là giả.