Phát hiện loài cá cóc hiếm ở Ngọc Linh

Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Vương Văn Đức, 40 tuổi và Lã Thị Tuyết, 48 tuổi cùng trú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về tội "vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Ngày 2/7, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 298, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017), để điều tra những sai phạm liên quan vụ sạt lở ở hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, thành phố Đà Lạt. Đây là vụ sạt lở rất nghiêm trọng làm 2 người chết, 5 người bị thương ngày 29/6 vừa qua.

UBND TP Đà Lạt yêu cầu cán bộ, công chức liên quan vụ sạt lở khiến 7 người thương vong không rời khỏi thành phố trong thời gian công an điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt 1 bị can liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã về tội danh: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.