Phá đường dây làm giả căn cước công dân để đi vay tiền ngân hàng

Ngày 22-3, Công an quận 3 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Tiến Dũng (sinh năm 1979) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán, tài liệu của cơ quan tổ chức”; Nguyễn Tuấn Tài (sinh năm 1991) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và Nguyễn Năng Tiến (sinh năm 1993) về hành vi “Mua bán, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Trước đó, trưa 1-3, tổ tuần tra 363 Công an quận 3 phát hiện Dũng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên chặn lại. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên người Dũng có 1 CCCD không có hình chụp, không có mã QR; 1 CCCD có hình ảnh của Dũng nhưng thông tin tên tuổi, địa chỉ của người khác.

Đồng thời, trong điện thoại Dũng có nhiều tin nhắn, hình ảnh liên quan đến việc mua bán và làm giả CCCD. Tại công an, Dũng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để kiếm lời.

Cuối năm 2023, Dũng lên mạng xã hội học cách sửa đổi thông tin cá nhân trên các giấy tờ để sử dụng vay tiền của các ứng dụng trên mạng. Qua đó, Dũng quen biết Tài và Tiến. Tiến đã bán cho Dũng 11 thẻ CCCD gắn chip với giá từ khoảng 100.000 đồng đến 150.000 đồng/CCCD.

Sau khi mua về, Dũng cùng Tài cạo xóa, chỉnh sửa làm thông tin giả. Bằng thủ đoạn này, tháng 12-2023 đến tháng 1-2024, Dũng dùng CCCD giả vay của 2 ngân hàng với số tiền 52 triệu đồng. Ngoài ra, Tài cũng đã bán được 3 CCCD giả với số tiền là 4,5 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Dũng và Tài, công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ. Còn tại nơi ở của Tiến, công an thu giữ 60 giấy tờ các loại (thẻ CCCD loại không có chip, CMND, giấy phép lái xe mô tô loại giấy và thẻ nhựa, chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy). Tiến khai, các giấy tờ cá nhân trên do Tiến mua và được cho từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng xã hội.