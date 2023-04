Ông Donald Trump bị thẩm vấn kín nhiều giờ ở New York

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13-4 trở lại New York vì vụ kiện gian lận kinh doanh trị giá 250 triệu USD do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đệ đơn.