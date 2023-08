Ô tô điện cỡ nhỏ đắt khách

Trong đó, với doanh số 1.181 chiếc, VF e34 dẫn đầu doanh số trong tháng 7 vừa qua. Trong khi đó, mẫu xe hạng A VF 5 Plus tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng khi tiêu thụ được 1.000 chiếc, tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Doanh số mẫu SUV full-size hạng sang VF 9 cũng tăng trưởng nhẹ so với tháng 6, với 418 xe bán ra.

Lũy kế đến hết tháng 7, đã có 6.253 xe VinFast VF e34 và 4.998 xe VF 8 đến tay khách hàng. Riêng hai mẫu VF 9 và VF 5 Plus mới được giao cho khách từ tháng 3 và 4-2023 cũng đạt doanh số lần lượt là 1.452 và 1.977 chiếc. Tổng cộng, VinFast đã bàn giao 14.680 ô tô điện cho khách hàng tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh thị trường trầm lắng hiện nay.

Tập đoàn Thành Công ngày 12-8 cũng thông báo kết quả bán hàng tháng 7-2023 với doanh số 4.035 chiếc. Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 7 khi tiêu thụ được 1.375 chiếc. Hyundai Creta và Hyundai Grand i10 lần lượt đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 với số doanh số 551 và 515 chiếc. Hyundai Santa Fe đứng thứ 4 với 294 chiếc được tiêu thụ trong tháng này.

Mẫu Hyundai Tucson với 259 xe bán ra đứng ở vị trí thứ 5. Hyundai Elantra đứng thứ 6 với 183 xe bán ra. Hyundai Stargazer đạt doanh số 150 chiếc trong tháng 7-2023.

Tính chung 7 tháng đầu năm, Tập đoàn Thành Công đã tiêu thụ được 32.046 ô tô thương hiệu Hyundai.