(GLO)- Chị Puih H'Oanh-Công an viên làng Krol (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) là 1 trong 2 nữ Công an bán chuyên trách trên địa bàn toàn tỉnh. Với sự nhanh nhẹn, hoạt bát và tận tụy với công việc, chị H'Oanh được chính quyền địa phương, đơn vị và người dân đánh giá cao.

Năm 2021, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn chuyên ngành Quản lý nhà nước, chị H’Oanh viết đơn tình nguyện tham gia lực lượng Công an viên. Nhận nhiệm vụ Công an bán chuyên trách ngay tại xã nhà Ia Krêl, chị nhanh chóng bắt nhịp với công việc, thực hiện công tác nắm hộ, nắm người, quản lý các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật để tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Làng Krol là địa bàn phụ trách, cũng là nơi chị H’Oanh đang sinh sống cùng cha mẹ và người em trai. Nhận thấy tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển xe mô tô phóng nhanh, vượt ẩu, nẹt pô gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, chị H’Oanh tích cực tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân trong làng.

Nhẹ nhàng, mềm mỏng, chị đã thuyết phục các bậc cha mẹ không giao xe mô tô cho con khi chưa có giấy phép lái xe; đồng thời, tự động tháo pô độ chế giao nộp cho cơ quan Công an và lắp pô đúng chuẩn. Đối với một số trường hợp không chấp hành, chị kiên quyết tìm cách ngăn chặn, xử lý.

Đơn cử như hồi tháng 5-2022, một thanh niên làng Krol thường xuyên chạy mô tô lạng lách, nẹt pô giữa trưa hay nửa đêm khiến bà con rất bức xúc. Chị H’Oanh và người uy tín trong làng nhiều lần nhắc nhở nhưng thanh niên này vẫn chứng nào tật nấy. Vì vậy, chị đã cùng cán bộ Công an xã đến tận nhà giải thích lỗi vi phạm, nêu chế tài xử phạt, tịch thu pô xe. Khi đó, thanh niên này mới chịu cam kết không tái phạm.

Ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của thanh-thiếu niên làng Krol giờ đã được nâng lên rõ rệt. Em Rơ Mah H'Khuyên cho biết: “Em đang học lớp 10. Đường đến trường cũng khá xa nên em thường nhờ bố mẹ hoặc anh chở đi học chứ không tự điều khiển xe mô tô vì như vậy vừa vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vừa có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông”.

Năng nổ, nhiệt tình, có kỹ năng phiên dịch, thuyết trình bằng tiếng Jrai, từ cuối năm 2021 đến nay, chị H’Oanh đã tham gia 64 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Ia Krêl; cùng Công an xã tuần tra, kiểm soát hơn 30 lượt; vận động thu hồi nhiều súng tự chế; tham gia giải quyết 4 vụ trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, chị còn tích cực tham gia công tác phòng-chống dịch Covid-19, làm thủ tục cấp căn cước công dân…

Trong đợt cao điểm “90 ngày đêm” của Bộ Công an về triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai Đề án 06, chị H’Oanh đã sát cánh cùng lực lượng Công an xã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân làm thủ tục và trực tiếp chở 16 người già yếu trong làng đến trụ sở Công an xã làm căn cước công dân.

Chị Puih H'Oanh là 1 trong 2 cá nhân được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân giai đoạn 2018-2022.

Sự nhiệt tình, tận tâm của chị H’Oanh đã làm thay đổi cách nhìn nhận của bà con về một nữ Công an viên. Ông Rmah Ế-người có uy tín làng Krol-nhận xét: “Hồi đầu họp Chi bộ làng Krol, chúng tôi ái ngại khi thấy cháu H’Oanh có nguyện vọng tham gia lực lượng Công an viên. Thứ nhất là việc này chưa có tiền lệ; thứ hai là đêm hôm, mưa gió, con gái đi tuần tra, giải quyết công việc cũng khó.

Sau khi cán bộ Công an xã chính quy đến làm việc với Chi bộ, nói rằng cháu có trình độ, có nhiệt huyết, cứ để cháu thử sức làm công việc này, chúng tôi mới nhất trí. Đến nay, chúng tôi đều nhận thấy cháu làm rất tốt, biết tranh thủ, tiếp thu ý kiến của bà con, xử lý hài hòa, hợp tình, hợp lý mọi công việc. Trong làng có việc chung, H’Oanh đều tham gia, tuyên truyền mọi người giữ gìn an ninh trật tự; động viên thanh-thiếu niên chịu khó học hành để có kiến thức xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, cháu cũng dành thời gian giúp gia đình chăm sóc cà phê, cao su để tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống. Mới đây, H’Oanh đã được kết nạp vào Đảng”.

Nói về chị H’Oanh, Thiếu tá Phạm Trọng Hải-Phó Trưởng Công an xã Ia Krêl-đánh giá: “Đồng chí H’Oanh có trình độ đại học, rành công nghệ thông tin, lại nhanh nhẹn, tháo vát nên sau khi được hướng dẫn đã đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Với lợi thế là nữ, H’Oanh thực hiện rất hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở, luôn quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân và phản ánh, đề xuất Ban Công an xã có phương hướng giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự”.

Trò chuyện với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Thúy Loan cho biết: “Ban đầu, H’Oanh khá là nhút nhát. Nhưng được các đồng chí Công an chính quy động viên, chú trọng đào tạo, hướng dẫn những kỹ năng cơ bản nên đến nay, H’Oanh đã mạnh dạn, tự tin cùng tập thể Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ. Khối lượng công việc của Công an xã ngày càng nặng nề, sự đóng góp của H’Oanh là rất cần thiết và đáng quý”.

Tiếp xúc với H’Oanh, chúng tôi nhận thấy ở chị sự kiên định, lòng đam mê và nhiệt huyết với công việc. Chị chia sẻ: “Việc tôi viết đơn tình nguyện tham gia lực lượng Công an viên cũng không tránh khỏi dị nghị của một số người, nhất là thanh niên cùng trang lứa. May mắn được gia đình, bạn bè, Ban Công an xã động viên, giúp đỡ, tôi tập trung tìm hiểu kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm để làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tôi đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, giải thích để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, tránh để xảy ra vi phạm chỉ vì thiếu hiểu biết. Càng bám sát nhiệm vụ, tôi càng cảm thấy yêu thích, vinh dự và mong muốn tiếp tục được cống hiến sức trẻ để làm việc có ích cho mọi người”.