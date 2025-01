Niềm vui từ chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản”

Chiều 4-1, tại trụ sở UBND xã Ia Pnôn diễn ra Chương trình "Xuân Biên phòng-ấm lòng dân bản" và gian hàng 0 đồng dịp Tết Nguyên đán 2025 do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Câu lạc bộ Con đường xanh, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai, UBND huyện Đức Cơ phối hợp thực hiện. Đây là hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi chào đón xuân mới, xây chắc thêm mối gắn bó keo sơn giữa Nhân dân ở khu vực biên giới với cán bộ, chiến sĩ BĐBP, nhất là với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn đang đóng quân trên địa bàn xã.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh cùng người dân xã Ia Pnôn gói bánh chưng. Ảnh: T.D

Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do 2 đội văn nghệ của UBND xã Ia Pnôn và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thể hiện. Đó là những tiết mục hát, múa ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, mừng xuân mới, ca ngợi Đảng vinh quang, Bác Hồ và những người lính mang quân hàm xanh đang lặng thầm bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Một góc khác trong khuôn viên UBND xã, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn đang cùng với người dân gói bánh chưng xanh. Những đôi tay thoăn thoắt gói bánh xanh trong tiếng nói cười vui vẻ. Ngoài ra, các y, bác sĩ công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP và Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Ia Pnôn.

Ông Rơ Chăm Chom (SN 1942, trú tại làng Bua, xã Ia Pnôn) chia sẻ: “Hôm nay, được tin có bác sĩ về khám bệnh miễn phí nên tôi nói con chở lên khám. Bác sĩ Biên phòng tỉnh khám bệnh rất kỹ, hướng dẫn uống thuốc đúng cách, tôi thấy vui lắm”.

Người dân xã Ia Pnôn lựa chọn quần, áo tại gian hàng 0 đồng. Ảnh: T.D

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các nhà hảo tâm tham gia chương trình đã trao tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà cho học sinh trong Chương trình "Nâng bước em đến trường" và "Con nuôi đồn Biên phòng" ở xã biên giới Ia Pnôn. Ngoài ra, người dân ở xã Ia Pnôn còn được nhận 1.000 bộ quần, áo ấm; 500 phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu tại gian hàng 0 đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 300 triệu đồng do sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các nhà tài trợ.

Nhận phần quà Tết kèm thêm một chiếc cặp mới, em Rơ Mah Anh Thư (học sinh lớp 3B, Trường TH và THCS Lương Thế Vinh, xã Ia Pnôn) vui mừng chia sẻ: Được các chú BĐBP tỉnh tặng quà Tết, cháu vui lắm. Vui nhất là cháu có cặp mới để đựng sách vở đến trường. Cháu sẽ giữ gìn thật tốt món quà này.

Ông Phan Ngọc Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn-thông tin: Thời gian qua, được sự chung tay của các nhà hảo tâm và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đời sống của người dân trên địa bàn xã được nâng lên. Công tác đảm bảo chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội được giữ ổn định. “Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” được tổ chức mỗi dịp Tết đến, xuân về tại địa phương mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Thông qua chương trình đã góp phần để người dân trên địa bàn đón xuân mới vui tươi, bình an, đoàn kết. Người dân cũng thấu hiểu tình cảm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh để góp sức bảo vệ bình yên biên giới của Tổ quốc trong thời gian tới”-ông Tuấn cho hay.

Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Chính ủy BĐBP tỉnh trao quà cho người dân xã Ia Pnôn. Ảnh: T.D

Trao đổi với P.V, Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Chính ủy BĐBP tỉnh-cho biết: Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”, những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chung tay với cấp ủy, chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống cho Nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu, phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với các đơn vị, góp phần cho công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

“Hôm nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh với đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Những phần quà được trao tặng dịp này có ý nghĩa tiếp sức cho Nhân dân khu vực biên giới đón xuân mới vui tươi, đầm ấm và góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đồng thời, khẳng định mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân-dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”-Đại tá Nguyễn Văn Nghị nhấn mạnh.