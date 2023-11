Người phụ nữ đi lạc trong rừng Kon Tum được tìm thấy sau 5 ngày

Ngày 17.11, thượng tá Trịnh Quốc Quân, Trưởng công an H.Kon Plông (Kon Tum) xác nhận đơn vị đã tìm thấy người phụ nữ đi lạc hơn 10 km trong rừng sau 5 ngày tìm kiếm.

Người đi lạc là bà Y Kinh (45 tuổi, trú xã Măng Bút, H.Kon Plông). Bà Y Kinh được tìm thấy tại khu rừng thuộc H.Đăk Hà (Kon Tum).

Theo cơ quan công an, ngày 13.11, bà Kinh đi hái lá ở cánh rừng xã Măng Bút, sau đó mất liên lạc với gia đình. Người dân tự tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Sự việc sau đó được trình báo lên Công an xã Măng Bút.

Ngày 16.11, sau khi nhận tin báo, Công an H.Kon Plông cử lực lượng phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm. Tổ tìm kiếm gồm 20 người, do trung tá Nguyễn Đình Luận, Phó công an huyện, dẫn đầu.

Lực lượng chức năng cùng người dân khoanh vùng và gấp rút tìm kiếm. Trong thời gian này trên địa bàn có mưa lớn kéo dài, nhiều nơi bị sạt lở, chia cắt nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Tổ công tác phải băng rừng, lội suối trong thời gian dài để đi tìm.

Đến trưa 17.11, tổ tìm kiếm phát hiện bà Kinh đang ngủ trên cây tại khu rừng H.Đăk Hà, cách chỗ bị lạc hơn 10 km. Lúc được tìm thấy, bà Kinh có dấu hiệu mệt lả do đói và sợ hãi. Sau đó, tổ tìm kiếm đưa bà về với gia đình.

UBND H.Kon Plông đã tổ chức khen thưởng, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, công sức của tổ tìm kiếm.