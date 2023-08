Người phụ nữ 'bay' gần 1 tỷ đồng theo 'app' đa cấp kinh doanh vận tải biển

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý điều tra, xác minh đơn tố giác về tội phạm của chị Nhung (33 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) tố giác Đặng Thị Dung (SN 1983, trú tại tỉnh Hải Dương), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 900 triệu đồng thông qua việc mời gọi đầu tư tiền vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế, xảy ra tháng 6 và tháng 7/2023 tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an bước đầu xác định: Đặng Thị Dung được Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam (địa chỉ: tòa nhà MB Sunny tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh) ủy quyền đứng đầu mở Văn phòng đại diện số 108, đường Nguyễn Công Hoan, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Thông qua mối quan hệ xã hội, chị Nhung được đồng hương là chị Hiên, mời dự hội thảo tham khảo kinh doanh của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam do Đặng Thị Dung tổ chức.

Ngày 19/6/2023, chị Nhung đã đến dự hội thảo tại khách sạn Sen Hồ, phường Bần Yên Nhân. Quá trình này, chị Nhung thấy Đặng Thị Dung giới thiệu bản thân là đại diện của Tập đoàn Wan Hai có trụ sở chính tại Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc), chuyên cung cấp các loại tàu đi biển, chuyên vận chuyển chở hàng đi khắp các vùng biển trên thế giới.

Khi khách hàng tham gia đầu tư, tùy theo các gói đầu tư với mức tiền khác nhau sẽ có lãi khác nhau; nếu mức đầu tư thấp nhất là 3 triệu đồng thì sau 1 tháng, tập đoàn sẽ hoàn trả cả số tiền gốc và lãi là 4.080.000 đồng. Mức đầu tư cao nhất của một lần đầu tư là 1 tỷ đồng, thì tiền lãi của khoản đầu tư này là 16 triệu đồng/ngày; đồng thời có thể đầu tư nhiều mã. Việc đầu tư theo từng chuyến tàu vận chuyển hàng hóa, mỗi chuyến tàu vận chuyển hàng xong sẽ thanh toán tiền cước vận chuyển và tiền lãi.

Quá trình tham gia đầu tư có thể kêu gọi nhiều người khác cùng tham gia, khi người đầu tư trước mời được nhiều người tham gia thì sẽ được nâng Vip và được Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam trả lương. Người đầu tư càng kêu gọi được nhiều người tham gia thì sẽ được hưởng nhiều tiền và quyền lợi hơn từ Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam. Việc đầu tư thông qua mua các gói đầu tư, có những gói nhận lãi theo ngày, có những gói nhận lãi sau khi đáo hạn khoản đầu tư.

Số tiền gốc của các khoản đầu tư này sẽ được trả lại tùy theo thời gian các gói đầu tư (sau 30 ngày, 45 ngày, 210 ngày). Việc quản lý các khoản đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam được thực hiện thông qua app (ứng dụng) có tên WH Shipping. Khi nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản WH Shipping thì sẽ hiện số tiền tương ứng trong app và người tham gia sẽ lựa chọn tham gia, mua các gói đầu tư.

Sau khi nghe Đặng Thị Dung giới thiệu và tư vấn về các gói đầu tư khi tham gia đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam sẽ được hưởng nhiều lợi ích (gồm tiền lãi của các khoản đầu tư, tiền thưởng nếu giới thiệu thêm hội viên), không bao giờ gặp rủi ro, không sợ mất tiền, nếu mất tiền thì Dung sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đầu tư...chị Nhung đã đồng ý tham gia.

Chị Nhung đã 9 lần bỏ tiền để tham gia đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Sau khi tham gia đầu tư, chị Nhung cũng đã nhận được một số tiền lãi hàng ngày của một số gói đầu tư.

Tuy nhiên đến tối 13-7-2023, sau khi hết thời hạn gói "Tàu giờ" lần cuối cùng đã tham gia, chị Nhung vào app WH Shipping để kiểm tra thì thấy có hiện tượng tài khoản ngân hàng của mình không được cộng tiền như các lần trước đã nhận lãi.

Chị Nhung đợi đến tối hôm sau vẫn không thấy nhận được tiền, nên đã đến Văn phòng đại diện của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam hỏi, thì được Dung giải thích hệ thống đang lỗi do giao dịch nhiều quá nên không rút được tiền ra, đồng thời Dung cam kết đến 17h ngày 15-7 sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền chị Nhung đã đầu tư. Tuy nhiên đến thời hạn cam kết , Dung đã không trả lại cho chị Nhung số tiền như đã hứa hẹn.

Đến nay, các nhóm Zalo, Facebook liên quan đến Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam và app WH Shipping đã bị xóa không còn dữ liệu, thông tin gì. Chị Nhung không liên hệ được với Dung, không biết Dung đang làm gì, ở đâu, khi tìm đến văn phòng đại diện của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam thì văn phòng đã đóng cửa chuyển đi đâu không biết nên đã làm đơn trình báo cơ quan Công an đề nghị giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai đã tham gia đầu tư với hình thức nêu trên có liên quan đến Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên do Đặng Thị Dung đứng đầu thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Liên hệ Điều tra viên Vũ Công Lân, số điện thoại 0973.700.359.