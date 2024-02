Người mẫu Ngọc Trinh khai 'thấy đường vắng nên biểu diễn khi học lái xe'

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết ở Hà Nội, 6 cựu cán bộ từng công tác trong lực lượng công an, thanh tra xây dựng và UBND P.Khương Đình (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) bị khởi tố với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

22 bị can đã giúp sức cho nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư

(GLO)- Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 30-1, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) trong quá trình tuần tra phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua tại trại rẫy trồng cây bạch đàn thuộc thôn Tư Lương, xã Tân An.

Ba bị cáo nhận mức án tù chung thân trong vụ án giết người do tranh "giành đất" ở thành phố Phú Quốc, gồm Đoàn Thiên Long, Nguyễn Văn Thái và Bùi Đức Ngọc.

Cơ quan điều tra đã làm rõ 7 video đều do Phạm Văn Chờ phát ngôn, đăng tải trên facebook có nội dung xuyên tạc tình hình thực tế, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ.

(GLO)- Sáng 30-1, Hội Luật gia huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an huyện, Huyện Đoàn, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (chi nhánh An Khê) và Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.