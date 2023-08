Người dân phản ánh đường đến Bệnh viện Nhi Gia Lai xuống cấp

(GLO)- Ngày 29-7, Sở Giao thông-Vận tải (GTVT) tỉnh Gia Lai cho biết: chủ đầu tư Nhà máy điện gió Yang Trung và Nhà máy điện gió Chơ Glong đã hoàn thành việc sửa chữa 10,3 km mặt đường bị hư hỏng do quá trình vận chuyển thiết bị, vật liệu thi công nhà máy gây ra.

(GLO)- Thời gian qua, các cấp chính quyền và lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân rộng 2 mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và Điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngoài việc phát hiện và xử lý tình huống cháy nổ, các mô hình này còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư.