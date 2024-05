Người đàn ông điều khiển xe máy ngã ra đường bị xe ben cán tử vong

Tin liên quan Xe ben tuột dốc, cán qua người phụ nữ chết thảm

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 18/5 trên Quốc lộ 20 đoạn qua ngã ba Âu Cơ (xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc). Vào thời điểm trên xe máy do ông L.Q.Tr (41 tuổi, ngụ tại xã Hoàn Ninh, huyện Di Linh) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Bảo Lộc đi Đà Lạt. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với 1 xe máy khác đi cùng chiều khiến ông Tr và xe máy do ông điều khiển ngã ra đường. Cùng lúc xe ben mang biển số 325… do tài xế L.T.P (53 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) và Công an TP Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.