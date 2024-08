Ngày 22-8, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng từ 1.100-1.200 đồng/kg

(GLO)- Ngày 22-8, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng so với cùng thời điểm hôm qua, mức tăng từ 1.100-1.200 đồng/kg. Hiện giá thu mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 119.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi tăng, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum và tỉnh Đăk Lăk ở mức 119.200 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 118.500 đồng/kg. Trong khi đó, tại tỉnh Đăk Nông, giá cà phê được thu mua với mức giá cao nhất là 119.300 đồng/kg.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 8-2024, Việt Nam đã xuất khẩu 36.903 tấn cà phê, thu về 195,34 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, giảm 7,5% về lượng nhưng tăng 67,4% về trị giá.

Trong 15 ngày đầu tháng 8-2024, giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt kỷ lục 5.293 USD/tấn, cao hơn 342 USD/tấn (tương đương tăng 6,9%) so với tháng 7-2024; cao hơn 2.369 USD/tấn (tương đương tăng 81%) so với cùng kỳ năm 2023 và cao hơn 2.244 USD/tấn (tương đương tăng gần 74%) so với giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng 1-2024.

Kết thúc 10 tháng đầu niên vụ 2023-2024 (tính từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 7 năm nay), xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 1,3 triệu tấn, tương đương 90% sản lượng của niên vụ hiện tại và giảm 12,4% so với cùng kỳ niên vụ trước.