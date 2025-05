Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

Năm 2025, Bộ Tài chính giao dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 6.252 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao dự toán 6.434 tỷ đồng. Trong 4 tháng qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.521 tỷ đồng, bằng 40,1% so với dự toán Trung ương giao, bằng 39% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Đáng chú ý, thu nội địa do cơ quan thuế thực hiện đạt tới 2.510 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo phân tích từ cơ quan thuế, kết quả thu ngân sách tăng trưởng là nhờ có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh. Cùng với đó, cơ quan thuế luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các chính sách thuế; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ miễn, giảm, gia hạn nhằm tiếp động lực để doanh nghiệp ổn định tài chính.

Ông Trần Quang Thành-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIV-thông tin: “Cơ quan thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thông qua đó, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp để cộng đồng doanh nghiệp địa phương phát triển bền vững”.

Hiện nay, cơ quan thuế quản lý hơn 5.600 doanh nghiệp đang hoạt động. Thực hiện nghĩa vụ thuế, các khoản thu từ khu vực kinh tế và các khoản thu khác hiện chiếm tới 87,3% nguồn thu nội địa. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 363 tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 21,4 tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 154,7 tỷ đồng, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 797 tỷ đồng…

Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên là doanh nghiệp nằm trong tốp đầu thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn tỉnh. Ảnh: S.C

Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên là doanh nghiệp nằm trong tốp đầu thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn tỉnh. Công ty có 403 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 117 đại lý nhận quyền, chiếm hơn 29% tổng số cửa hàng.

Với lợi thế về mạng lưới cửa hàng bán lẻ, địa điểm kinh doanh thuận lợi, đa dạng hình thức thanh toán qua QR Code/POS, chất lượng sản phẩm gắn với thương hiệu Petrolimex, Công ty được nhiều đối tượng khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Ông Nguyễn Việt Hưng-Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên) cho biết: “Bám sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường. Đi đôi với chất lượng sản phẩm, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại đã giúp Công ty chiếm tới 50% thị phần kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh”.

Còn ở khu vực tư nhân, Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa (TP. Pleiku) là một trong những doanh nghiệp tư nhân nhiều năm liên tục được khen thưởng hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế. Trong 4 tháng đầu năm 2025, Công ty kinh doanh thuận lợi ở lĩnh vực xe máy. Đây là mảng có nhiều lợi thế lẫn dư địa tăng trưởng về doanh số, hơn 80% khách hàng thuộc địa bàn các huyện. Từ kết quả kinh doanh các tháng đầu năm 2025, Công ty đạt mục tiêu tăng trưởng doanh số bằng 10-20% trong năm nay.

Theo bà Trần Thị Kim Hoa-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa: “Công ty luôn tập trung vào chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ để làm hài lòng khách hàng, lấy đó là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững, lâu dài của doanh nghiệp”.

Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa tập trung hoạt động kinh doanh xe máy, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ảnh: S.C

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIV khẳng định: “Trong công tác quản lý thuế, đơn vị luôn theo sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh để chủ động dự báo, đánh giá khả năng tăng trưởng về nguồn thu.

Đồng thời, thường xuyên rà soát một số ngành, lĩnh vực còn dư địa để bù đắp hoặc cân đối các khoản giảm thu, hụt thu do thực hiện chính sách hỗ trợ, phân tích đánh giá các nguồn thu có dư địa để tạo động lực tăng trưởng cho ngân sách, quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025”.