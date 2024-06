Mưa xối xả kèm giông tố sau nắng kỷ lục, Đắk Lắk thiệt hại 191 tỷ đồng

Ngày 18/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk thông tin tình hình phát triển ngành trong 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, năng suất và sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Giá trị tổng sản phẩm nông, lâm, thủy sản (GRDP-theo giá SS 2010) ước đạt 7.313 tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch, tăng 4,4% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (GO, theo giá SS 2010) đạt 17.805 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023; theo giá hiện hành là 33.680 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023; Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp có chứng nhận... đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh những thuận lợi, ngành nông nghiệp Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình thời tiết trên địa bàn.

Tính đến ngày 20/5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 đợt hạn hán và 3 trận lốc tố, mưa đá gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh. Ước thiệt hại khoảng 191 tỷ đồng (tăng 180 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023).