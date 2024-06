Mất gần 50 tỉ đồng do bị dụ dỗ đầu tư vào tập đoàn kinh tế

Ngày 5-6, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đào Văn Úy (SN 1989, ngụ xóm 3, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) bị bắt giữ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc".

Đào Văn Úy bị bắt giữ liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang thụ lý.

Quá trình điều tra, công đã có tài liệu, chứng cứ khẳng định để thực hiện hành vi lừa đảo, Đào Văn Úy đã câu kết với một số đối tượng người nước ngoài nhắn tin, gọi điện thông qua các ứng dụng mạng xã hội để làm quen, dụ dỗ người Việt Nam tham gia đầu tư vào các tập đoàn kinh tế để hưởng mức lợi nhuận cao và nhiều chương trình ưu đãi khác như mua xe ôtô, mua nhà… sau đó chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1-2024 đến tháng 5-2024, Đào Văn Úy đã cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 50 tỉ đồng của nhiều người trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và toàn quốc, trong đó đã chiếm đoạt số tiền 5,4 tỉ đồng của chị N.T.B.T. (ngụ phường Nam Bình, TP Ninh Bình).

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.