Mãn nhãn với những màn biểu diễn võ thuật của lực lượng Công an Nhân dân

(GLO)- Những màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt của lực lượng Công an Nhân dân đã mang đến cho người xem ấn tượng mạnh.

Sáng 18-7, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách khi được chứng kiến những màn biểu diễn võ thuật ấn tượng của lực lượng Công an Nhân dân.

Đoàn xe lực lượng Công an diễu hành qua Quảng trường Nguyễn Tất Thành, trong lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: Nguyễn Dũng

Với khí thế sục sôi và tinh thần kỷ luật thép, những cán bộ, chiến sĩ công an đã thể hiện các thế võ đặc trưng, bài bản, mang đậm tính chiến đấu và kỹ thuật thực chiến cao. Từ các pha đánh gậy, quật ngã, tấn công và phản đòn đến các tình huống giả định giải cứu con tin, khống chế tội phạm… tất cả đều được thể hiện dứt khoát, mạnh mẽ.

Các bài quyền động tác của võ thuật do đội tuyển điều lệnh, quân sự võ thuật Công an tỉnh Gia Lai biểu diễn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Không chỉ là những màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt, còn lan tỏa thông điệp về ý chí quyết tâm bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân của lực lượng Công an Nhân dân. Qua đó, tăng cường niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng công an với người dân.

Dùng đầu công phá bê tông. Ảnh: Nguyễn Dũng

Dùng tay công phá ngói. Ảnh: Nguyễn Dũng

Màn biểu diễn nằm trên bàn chông, chịu lực ép từ bánh xe ô tô. Ảnh: Nguyễn Dũng

Dùng răng kéo chiếc xe. Ảnh: Nguyễn Dũng

Biểu diễn uốn cong thanh sắt bằng cổ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Dùng tay không đập vỡ dừa. Ảnh: Nguyễn Dũng

Biểu diễn màn chịu đòn bằng gậy gỗ uốn cong thanh sắt. Ảnh: Nguyễn Dũng