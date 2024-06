Lừa bán 'bùa giữ người yêu, giữ chồng', chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng

Chiều ngày 6-6, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện một ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán “bùa ngải”.

Trước tình hình đó, công an thị xã đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, ban chuyên án xác định ổ nhóm lừa đảo này do Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1987, trú xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa) cầm đầu. Ngoài ra còn có vợ Kiên là Lê Thị Lan (sinh năm 1985), mẹ vợ Kiên là Vy Thị Hường (sinh năm 1963, trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp) và Lê Đình Quý (sinh năm 1991, trú phường Lê Lợi, TP Vinh).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận bắt đầu việc lừa đảo bằng hình thức bán “bùa ngải” từ năm 2018 đến nay. Các đối tượng đã sử dụng nhiều số điện thoại, đăng ký nhiều nền tảng mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo... để rao bán các loại “bùa ngải” như: “bùa giữ người yêu”, “bùa giữ vợ”, “bùa giữ chồng”, “bùa ghét”, “bùa nghe lời”, “bùa làm ăn”… với giá từ 9.900.000 đồng đến 10.900.000 đồng/“bùa”. Mỗi khi có người đặt hàng, các đối tượng sẽ làm “bùa” từ ngải cứu, gừng, muối, lá thảo mộc…, sau đó gửi cho khách.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay các đối tượng này đã lừa bán “bùa ngải” cho hàng ngàn người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.