Loạt xe ra mắt năm 2023, đủ phân khúc cho người dùng Việt lựa chọn

Toyota Vios

Theo một số nguồn tin từ đại lý, Toyota Vios thế hệ mới sẽ trình làng thị trường Việt vào quý I năm 2023 và hiện đã nhận đặt cọc với giá dự kiến sẽ tăng so với xe hiện hành.

Ở thế hệ mới, Toyota Vios sẽ do sử dụng nền tảng Kiến trúc toàn cầu mới của Daihatsu (DNGA). Kích thước của Toyota Vios 2023 tăng chiều dài thêm 5mm, rộng hơn 10mm, cao hơn 5mm và chiều dài cơ sở thêm 70mm so với thế hệ cũ. Theo đó, Toyota Vios 2023 có chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.425 x 1.740 x 1.480 (mm), chiều dài cơ sở 2.620mm.

Ngoại hình của Toyota Vios 2023 vô cùng hiện đại với những đường nét thiết kế khỏe khoắn. Lưới tản nhiệt mở rộng với lớp sơn đen, hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn phần mang đến cái nhìn mới.

Nội thất Toyota Vios 2023 không còn bảo thủ mà thay đổi theo hướng tích cực đầy trẻ trung, năng động.

Nội thất của Toyota Vios cũng cập nhật theo xu hướng mới và không khác nhiều Raize đang bán ở Việt Nam. Xe có màn hình giải trí đặt nổi 9 inch, đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, điều hòa tự động, phanh tay điện tử.

Dưới nắp ca-pô, Toyota Vios 2023 sử dụng động cơ xăng mới 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 3NR-VE, dung tích 1.2L cho công suất 94 mã lực và 110 Nm cùng hộp số Super CVT-i và hệ dẫn động cầu trước.

All New Toyota Vios lần đầu có gói an toàn Toyota Safety Sense gồm: Hệ thống chống va chạm trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo xe phía trước khởi hành, kiểm soát bàn đạp ga.

Mitsubishi XFC

Mitsubishi XFC hiện giờ vẫn là bản Concept, nhưng hãng xe Nhật Bản đã ra mắt Việt Nam và cũng là thị trường đầu tiên trên thế giới đồng thời nhận đặt hàng với giá trong khoảng 700 - 800 triệu đồng. Mẫu xe này sẽ được bàn giao đến khách hàng từ tháng 4 năm 2023.

“Tân binh” Mitsubishi XFC sẽ gia nhập phân khúc B-SUV đô thị cùng những đối thủ sừng sỏ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross.

Điểm nhấn của Mitsubishi XFC đến từ thiết kế ngoại hình sắc sảo, góc cạnh và đầy hiện đại. Tuy nhiên, thiết kế này vẫn còn thay đổi khi bản thương mại mở bán chính thức.

Mitsubishi XFC 2023 sẽ là chiếc xe có thiết kế nội thất đẹp nhất của thương hiệu Nhật Bản trong thời gian tới.

Đặc biệt, nội thất của Mitsubishi XFC sẽ “ăn” đứt các mẫu xe tiền tỷ của thương hiệu này nhờ thiết kế màn hình đôi như xe sang, vô-lăng, cần số cũng khác biệt so với xe dưới 1 tỷ đồng.

Hiện tại, động cơ và những thông số kỹ thuật chi tiết của Mitsubishi XFC vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với thiết kế đã lộ diện và giá dự kiến, Mitsubishi XFC được dự đoán sẽ là chiếc xe “hot” trong năm 2023.

Honda BR-V

Người dùng Việt sẽ có thêm lựa chọn xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ trong năm 2023 với sự xuất hiện của “tân binh”. Mẫu xe này được xác nhận sẽ bán ở Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

All New Honda BR-V ra mắt Indonesia vừa qua là thế hệ thứ 2 với khung gầm mới. Kích thước của xe gồm chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.490 x 1.780 x 1.685 (mm), trục cơ sở 2.700 mm.

Ngoại hình của Honda BR-V sở hữu thiết kế cứng cáp, nam tính cùng những trang bị hiện đại như đèn pha LED có tự động thích ứng, lưới tản nhiệt mở rộng đầy vững chãi. Mẫu

Honda BR-V 2023 với nội thất đơn giản nhưng lại phù hợp với mức giá và phân khúc MPV 7 chỗ.

Trong khi đó, cabin của Honda BR-V 2023 có thiết kế giống CR-V cũ với màn hình 7 inch ở trung tâm. Không gian trên BR-V ở mức đủ dùng như các đối thủ Xpander, Veloz và bố trí 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi.

Gói an toàn Honda Sensing sẽ xuất hiện trên BR-V gồm loạt tính năng như: phanh tự động, cảnh báo tiền va chạm phía, ga hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn & giữ làn đường.

Honda BR-V được trang bị động cơ xăng dung tích 1.5L cho công suất lên đến 120 mã lực, mô-men xoắn 145Nm và hộp số CVT. Đặt trong mặt bằng phân khúc, Honda BR-V đang là xe có công suất động cơ lớn nhất.

Toyota Innova

Toyota Innova thế hệ mới vừa ra mắt Indonesia trong tháng trước và dự kiến về Việt Nam trong quý II năm 2023. Hiện tại, các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc Toyota Innova 2023 và những thay đổi trên mẫu xe này thực sự ấn tượng.

Theo đó, Toyota Innova được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm TNGA-C mới. Khung gầm mới giúp Toyota Innova 2023 được nới rộng nhiều kích thước. Cụ thể, xe dài 4.755 mm, tăng 20mm, rộng 1.850 mm, thêm 20mm, chiều cao giữ nguyên mức 1.795mm, khoảng sáng gầm xe 185mm và chiều dài cơ sở tăng 100mm đạt 2.850mm

Ở thế hệ mới, Toyota Innova thoát xác khỏi MPV nhờ thiết kế SUV giống “người anh em” Highlander. Mẫu xe này có phần đầu cải tiến nhờ lưới tản nhiệt mở rộng, nối liền là hệ thống đèn pha/cos dạng LED hiện đại.

Mâm xe Toyota Innova kích thước 18 inch màu crom hiện đại và đèn hậu LED nổi khối đầy tương lai.



Nội thất của Toyota Innova 2023 nhận được sự cải tiến toàn diện so với thế hệ cũ đang bán ở Việt Nam.

Nội thất của Toyota Innova 2023 cũng được cập nhật theo xu hướng mới với màn hình nổi, vô-lăng mới và đồng hồ kỹ thuật số. Ở đời mới, Toyota Innova còn có thêm tùy chọn ghế ngồi thương gia ở hàng giữa mới.

Đặc biệt, Toyota Innova 2023 còn có gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense với loạt tính năng gồm: cảnh báo lệch làn & hỗ trợ giữ làn đường, ga hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh khẩn cấp tự động.

Về vận hành, Toyota Innova 2023 có 2 tùy chọn động cơ gồm:

- Động cơ Hybrid là sự kết hợp máy xăng Dynamic Force – M20A-FXS, dung tích 2.0L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên và một động cơ điện cho tổng công suất của hệ thống là 186 mã lực.

- Động cơ xăng thường M20A-FKS, dung tích 2.0L sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm.

Thay đổi từ hộp số có cấp sang hợp hộp số vô cấp CVT (e-CVT cho hybrid) và hệ dẫn động cầu trước thay vì cầu sau cũng là điểm mới trên Toyota Innova 2023.

Honda CR-V

All New Honda CR-V đã chính thức giới thiệu toàn cầu vào tháng 7/2022 và hiện đang chạy thử ở Thái Lan chờ ngày ra mắt. Tuy nhiên, một số đại lý Việt Nam cho biết, Honda CR-V sẽ ra mắt ngay đầu năm sau.

Điều này cũng hoàn toàn có cơ sở khi hiện tại, Honda CR-V đang nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ để xả kho.

Bước sang thế hệ thứ 6, Honda CR-V 2023 dài hơn 68mm, rộng hơn 12mm và có chiều dài cơ sở tăng 41mm. Cụ thể, xe có kích thước Dài x Rộng x Cao 4.5617 x 1.865 x 1.679 (mm), chiều dài cơ sở 2.701mm.

Ở ngoại thất, Honda CR-V đời mới sở hữu diện mạo thu hút với lưới tản nhiệt mở rộng nối liền hệ thống đèn LED thông minh. Đuôi xe là đèn hậu LED được cách tân mang đến sự hiện đại, cuốn hút hơn với người nhìn.

Honda CR-V 2023 với nội thất lịch lãm nhưng vẫn đầy trẻ trung, hiện đại và giống Civic.

Honda CR-V 2023 là bản nâng gầm của Civic với nội thất giống hệt. Xe có màn hình nổi, vô-lăng mới, cần số đặt thấp giúp tổng thể xe đầy lịch lãm.

Honda CR-V 2023 ở Mỹ dùng động cơ tăng áp 1.5L cho công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 243 Nm. Ngoài ra còn có động cơ hybrid cho tổng công suất 204 mã lực và hộp số vô cấp CVT.

Nissan Ariya

Nissan Ariya là dòng xe thuận điện nhiều khả năng sẽ thay thế X-Trail ở thị trường Việt Nam trong năm 2023.

Một dòng xe thuần điện nữa sẽ ra mắt Việt Nam trong năm 2023 là Nissan Ariya và sẽ gia nhập phân khúc Crossover hạng C. Với sự xuất hiện của Nissan Ariya, nhiều khả năng, Nissan X-Trail sẽ không có cơ hội quay lại thị trường trong nước bởi 2 xe cùng phân khúc.

Về kích thước, Nissan Ariya tốt hơn X-Trail (2.705mm) ở chiều dài cơ sở. Cụ thể, xe Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.595 x 1.850 x 1.655 (mm), chiều dài cơ sở 2.775 mm.

Ngoại hình của Nissan Ariya gây ấn tượng với phần đầu xe dữ dằn nhờ lưới tản nhiệt màu đen kết hợp hệ thống đèn pha LED. Xe có phong cách SUV lai Coupe khi nhìn từ thân xe, bộ mâm kích thước 21 inch và đuôi xe vạm vỡ.

Bên trong khoang lái, Nissan Ariya hoàn toàn mới thực sự khiến người dùng xiêu lòng với khả năng hoàn thiện tốt, sang trọng. Xe được trang bị màn hình đôi, vô-lăng 2 chấu cùng những chi tiết cầu kỳ như cần số điện tử, nút bấm ẩn trong táp-lô.

Về vận hành, hiện chưa rõ Nissan Ariya 2023 sẽ giới thiệu ở Việt Nam bản nào, nhưng ở nước ngoài xe có 2 tùy chọn gồm:

- Đầu tiên, phiên bản 1 động cơ điện sản sinh công suất 215 mã lực và mô men xoắn cực đại 300 Nm. Bản này được trang bị pin 65 kWh và hệ dẫn động cầu trước có thể di chuyển được 360 km sau mỗi lần sạc đầy.

- Tiếp theo, phiên bản 2 động cơ điện tạo ra sức mạnh 239 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm kết hợp pin 90 kWh và hệ dẫn động cầu trước cho khả năng di chuyển 500km cho mỗi lần sạc đầy.

Theo Phương Linh (Dân Việt)