Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo lời Bác ở Lữ đoàn Pháo binh 40

(GLO)- Ngày 22-4, Quân đoàn 34 tổ chức lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống say nắng, say nóng năm 2025 cho 140 học viên là cán bộ chỉ huy và quản lý, nhân viên quân y các đơn vị trực thuộc Quân đoàn.