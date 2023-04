Lâm Đồng: Xuất hiện văn bản giả mạo về 'tiếp nhận viên chức'

Công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho công nhân lao động ở Đắk Lắk đã có chuyển biến lớn. Cơ quan chức năng địa phương liên tục kiểm tra, xử phạt hành chính những đơn vị không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân theo quy định hoặc không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Quỹ tín dụng nhân dân Phường 2 là một trong những Quỹ tín dụng nhân dân lớn của tỉnh Lâm Đồng, có tổng vốn hoạt động của quỹ lên tới 1.026 tỷ đồng, đến nay vẫn đảm bảo hoạt động an toàn.

Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Lê Văn Khánh (SN 1991), Nguyễn Văn Thành (SN 1995) và Lê Văn Hoàng (SN 1991) - cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, để điều tra, xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Chiều 23/4, Công an TP Bảo Lộc, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Huy (17 tuổi), Vũ Hoàng Minh Hiếu (21 tuổi) cùng ngụ tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc và Nguyễn Khánh Duy (19 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) để điều tra, làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.