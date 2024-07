Lâm Đồng: Sạt lở đất vào sáng sớm vùi lấp ngôi nhà, 1 giáo viên tử vong

Sáng 15-7, cơ quan chức năng huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) đang làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở đất khiến ngôi nhà anh Đ.Q.L. (thôn Trung Tâm, xã Đạ K'Nàng) đổ sập, làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, khối đất nằm cạnh Quốc lộ 27, đoạn giáp xã Đạ K'Nàng và xã Phi Liêng sạt lở xuống nhà anh L. Người đàn ông này cùng hai con may mắn chạy kịp ra ngoài nên thoát nạn. Tuy nhiên, chị N.T.T (40 tuổi, vợ anh L.) không chạy kịp, bị vùi lấp và tử vong.

Tại hiện trường, ngôi nhà bị đổ sập. Lực lượng chức năng và người dân địa phương có mặt cứu hộ, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Theo chính quyền địa phương, ngôi nhà này đã xây dựng và sử dụng ổn định nhiều năm nay. Nạn nhân tử vong là giáo viên trường Tiểu học Chu Văn An ở xã Phi Liêng, huyện Đam Rông.

Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ gia đình anh L. tổ chức hậu sự cho người thân cũng như làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở này.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng có nhiều mưa, có nơi mưa rất to, có nơi đạt trên 100 mm/24 giờ, đặc biệt là các huyện, thành phố phía Nam và Tây Nam của tỉnh. Do đó người dân cần chủ động phòng tránh thiệt hại do mưa lớn và sạt lở có thể xảy ra.