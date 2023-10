Lâm Đồng: Bắt tạm giam nhóm đối tượng trộm hàng trăm môtơ bơm nước

Ngày 8/10, thông tin từ Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, đây là nhóm đối tượng đã trộm cắp hàng trăm máy bơm nước, máy nông cụ phục vụ sản xuất của người dân.

Các đối tượng gồm Lang Văn Long (sinh năm 1996), Lang Văn Việt (sinh năm 1999), đều thường trú tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, hiện tạm trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng; K'Tuy (sinh năm 1999, trú tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) và Hoàng Gia Thịnh (sinh năm 1996, trú xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng); Lê Công Vỹ (sinh năm 1997, trú tại thị trấn Liên Nghĩa) và Nguyễn Hoài Long (sinh năm 1998, trú tại xã Liên Hiệp), đều ở huyện Đức Trọng.

Thời gian qua, Công an huyện Đơn Dương liên tục nhận được trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập vào khu vực sản xuất nông nghiệp, tháo trộm mô tơ và nhiều loại máy móc, nông cụ liên quan. Có đêm người dân trên địa bàn huyện bị mất tới 10 chiếc môtơ bơm nước. Những môtơ này thường được gia chủ gắn trong chòi tại vườn, hằng ngày dùng để bơm nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sau một thời gian khẩn trương điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định 4 đối tượng liên quan tới hàng loạt vụ trộm cắp trên là Lang Văn Long, Lang Văn Việt, K'Tuy và Hoàng Gia Thịnh. Hai đối tượng khác là Lê Công Vỹ và Nguyễn Hoài Long liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng, Công an huyện Đơn Dương phát hiện, thu giữ nhiều mô tơ bơm nước cùng các tang vật khác có liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, cho tới ngày bị bắt, các đối tượng đã thực hiện cả trăm vụ trộm cắp môtơ bơm nước, máy nông nghiệp, bán được hàng trăm triệu đồng, chia nhau. Đặc biệt, trong những lần đi trộm, nhóm đối tượng thường sử dụng xe ôtô nhằm tránh sự nghi ngờ của người dân.